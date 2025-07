Hackean la aplicación de citas seguras para mujeres “Tea”

“Hemos contratado a expertos en ciberseguridad externos y estamos trabajando día y noche para asegurar nuestros sistemas”, dijo Tea Dating Advice Inc., con sede en San Francisco, en un comunicado.

Creada para ayudar a las mujeres a tener citas seguras

Tea se comercializa como una forma segura para que las mujeres investiguen anónimamente a los hombres que podrían conocer en aplicaciones de citas como Tinder o Bumble , asegurándose de que los hombres sean quienes dicen ser, no criminales y no estén ya casados o en una relación. “Es como si la gente tuviera sus propias pequeñas páginas de Yelp”, dijo Aaron Minc, cuya firma de Cleveland, Minc Law, se especializa en casos relacionados con la difamación y el acoso en línea.

En una reseña de la App Store de Apple, una mujer escribió que usó una búsqueda de Tea para investigar a un hombre con el que había comenzado a hablar y descubrió “más de 20 señales de alerta, incluyendo acusaciones serias como agresión y grabación de mujeres sin su consentimiento”. Dijo que cortó la comunicación. “No puedo imaginar cómo podrían haber ido las cosas si no lo hubiera sabido”, escribió.

Criticada por invadir la privacidad de los hombres

Una columnista del periódico The Times de Londres, que se registró en la aplicación, calificó el jueves a Tea como un “sitio para avergonzar a los hombres” y se quejó de que “esto es simplemente justicia vigilante, que depende totalmente de los escrúpulos de mujeres anónimas. Con Tea en la escena, ¿qué hombre se atrevería a salir con una mujer de nuevo?”

En mayo, sin embargo, un juez federal en Illinois desestimó una demanda por invasión de la privacidad presentada por un hombre que había sido criticado por mujeres en el grupo de chat de Facebook “Are We Dating the Same Guy”, informó Bloomberg Law.