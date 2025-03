“Lo que más miedo me da es que alguien pueda leer eso y pensar que es cierto”, afirmó Holmen en un comunicado, quien se encuentra representado por la asociación austriaca Noyb, una organización que aboga por la protección de la privacidad.

Desde el incidente, OpenAI, la empresa creadora de ChatGPT, actualizó su modelo para evitar que se repitiera el error y ya no presenta a Holmen como un criminal. Sin embargo, Noyb ha expresado su preocupación de que la información errónea pueda seguir almacenada en los sistemas internos de la compañía.

“Verdades incómodas” sobre ChatGPT

La joven reveló que el punto de partida para este ejercicio fue hacerle una pregunta específica a ChatGPT: “¿Qué sabes de mí que quizás yo no sé sobre mí, basado en todas nuestras interacciones pasadas?” . Con esta consulta, el sistema tuvo acceso a sus conversaciones anteriores, permitiéndole analizar las interacciones y extraer detalles sobre su personalidad, preferencias y posibles dilemas internos.

Reacción en las redes

Entre los comentarios, se destacaron expresiones como: “A mí me dijo: eres empático y curioso, pero esa sensibilidad te hace vulnerable”, “ChatGPT me valora y apoya más que mis padres”, “Es como un horóscopo, dice ambigüedades que valen para todo el mundo” y “El ChatGPT me dio un golpe de realidad muy pesado”. Estos intercambios reflejan el impacto que tuvo la experiencia de Mimi, mostrando cómo la IA está provocando tanto asombro como duda en los usuarios de redes sociales.