Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Especiales
3 de septiembre de 2026
90°Lluvias dispersas
TecnologíaAplicaciones
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Las plataformas de IA ChatGPT, Gemini, Claude y Grok sufren una caída a nivel global

Datos apuntan a que el 80 % de los problemas comunicados están relacionados directamente con el chatbot

3 de septiembre de 2026 - 1:45 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La aplicación ChatGPT se encuentra entre las perjudicadas. (Richard Drew)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Las plataformas de inteligencia artificial (IA) ChatGPT (desarrollada por OpenAI), Gemini (Google) Claude (Anthropic) y Grok (SpaceXAI) sufren este jueves una caída a nivel global, según el portal especializado DownDetector.

RELACIONADAS

De acuerdo con esta plataforma, que monitoriza este tipo de incidencias, miles de usuarios han notificado interrupciones en el servicio de los chatbots en más de 70 países.

La plataforma con más afectados fue ChatGPT, ya que, según DownDetector, casi 38 mil usuarios en Estados Unidos reportaron problemas a las 11:00 hora local (15:00 GMT).

Los datos de esta misma web señalan que el 80 % de los problemas comunicados están relacionados directamente con el chatbot, mientras que un 8 % corresponde a fallos en el asistente de IA de OpenAI especializado en código, Codex, y un 7 % en la aplicación.

Por su parte, la página oficial de estado del sistema de OpenAI muestra un aviso que indica que actualmente está “experimentando problemas” y que hay “errores graves en ChatGPT y Codex”.

“Hemos aplicado las medidas correctivas y estamos supervisando la recuperación”, anota el mensaje de la web.

Mientras, la web de estado del sistema de Claude indica: “errores elevados en varios modelos”.

“Se ha implementado una solución para Claude Mythos 5.1, Claude Fable 5.1 y Claude Opus 5, y estamos monitorizando su recuperación. Los únicos modelos afectados actualmente son Opus 4.8 y Opus 5”, anota el mensaje.

Con respecto a esta web, según DownDetector, el pico de incidentes se produjo a las 10:56 hora local, cuando 1.417 usuarios reportaron problemas en Estados Unidos.

En cuanto a Grok, los mayores problemas se produjeron a las 9:45, con 1,400 reportes en DownDetector.

Por último, Gemini registró su pico de incidencias a las 11:03, hora local, con 435 notificaciones, según el portal especializado.

Tags
ChatGPTInteligencia artificialBreaking News
ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
jueves, 3 de septiembre de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Tecnología
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: