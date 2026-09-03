Las plataformas de IA ChatGPT, Gemini, Claude y Grok sufren una caída a nivel global

Las plataformas de inteligencia artificial (IA) ChatGPT (desarrollada por OpenAI), Gemini (Google) Claude (Anthropic) y Grok (SpaceXAI) sufren este jueves una caída a nivel global, según el portal especializado DownDetector.

De acuerdo con esta plataforma, que monitoriza este tipo de incidencias, miles de usuarios han notificado interrupciones en el servicio de los chatbots en más de 70 países.

La plataforma con más afectados fue ChatGPT, ya que, según DownDetector, casi 38 mil usuarios en Estados Unidos reportaron problemas a las 11:00 hora local (15:00 GMT).

Los datos de esta misma web señalan que el 80 % de los problemas comunicados están relacionados directamente con el chatbot, mientras que un 8 % corresponde a fallos en el asistente de IA de OpenAI especializado en código, Codex, y un 7 % en la aplicación.

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Por su parte, la página oficial de estado del sistema de OpenAI muestra un aviso que indica que actualmente está “experimentando problemas” y que hay “errores graves en ChatGPT y Codex”.

“Hemos aplicado las medidas correctivas y estamos supervisando la recuperación”, anota el mensaje de la web.

Mientras, la web de estado del sistema de Claude indica: “errores elevados en varios modelos”.

“Se ha implementado una solución para Claude Mythos 5.1, Claude Fable 5.1 y Claude Opus 5, y estamos monitorizando su recuperación. Los únicos modelos afectados actualmente son Opus 4.8 y Opus 5”, anota el mensaje.

Con respecto a esta web, según DownDetector, el pico de incidentes se produjo a las 10:56 hora local, cuando 1.417 usuarios reportaron problemas en Estados Unidos.

En cuanto a Grok, los mayores problemas se produjeron a las 9:45, con 1,400 reportes en DownDetector.