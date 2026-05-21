Opinión
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¿ChatGPT en tu cuenta de banco?
Esta integración, en teoría, haría que el “chatbot” pueda analizar gastos, detectar patrones financieros, sugerir presupuestos y dar sugerencias para reducir deudas, todo desde una conversación natural en la comodidad de nuestro hogar, explica José Hernández Falcón
21 de mayo de 2026 - 10:30 PM
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