iPhone Duo: así se llamará el nuevo iPhone 18 de pantalla flexible que se abrirá como una libreta

El mercado de la tecnología se prepara para la llegada del primer dispositivo plegable de Apple hoy 9 de septiembre, que adoptará el nombre de iPhone Duo y contará con un precio de partida de $2,000 dólares, absorbiendo parte de los sobrecostos de memoria generados recientemente en la industria.

Las capacidades de almacenamiento de este equipo alcanzarán los 2 terabytes, con versiones que se aproximarán a los $3,000 y su comercialización comenzará a partir de octubre en colores azul oscuro y blanco, incluyendo además compatibilidad con el accesorio Apple Pencil.

La versión de entrada integrará 256 gigabytes de almacenamiento y la compañía asumirá una porción de los gastos adicionales provocados por la escasez de memoria para mantener la referencia base, trasladando el resto del impacto financiero a los compradores de las configuraciones más altas.

Con un formato corto y ancho enfocado en el consumo de video, el dispositivo incorporará el módem interno C2, el procesador A20 Pro, capacidad para ejecutar aplicaciones simultáneas y funciones de multitarea similares a las de una tableta.

PUBLICIDAD

Asimismo, dispondrá de dos cámaras traseras de 48 megapíxeles, un lente frontal de 12 megapíxeles para videoconferencias, un sistema de bisagra magnética y soporte para lápiz óptico.

iPhone 18: mejores cámaras pero más caros

Por otra parte, los modelos tradicionales de la gama alta de iPhone 18 mantendrán la línea estética conocida este año, presentando similitudes visuales con sus antecesores a excepción de un cambio en su color hacia el rojo borgoña.

Las mejoras técnicas se concentrarán en el sistema fotográfico con nuevos lentes, software profesional y la incorporación de una apertura mecánica en al menos el modelo de mayor tamaño para optimizar el control de profundidad y las tomas con baja iluminación. Estas referencias también integrarán el chip A20 Pro, una mayor autonomía energética y una cámara de vapor rediseñada para evitar el sobrecalentamiento.

La interfaz Dynamic Island (de notificaciones en la parte alta de la pantalla) experimentará una reducción en su tamaño que permitirá alternar de manera simultánea entre tres tareas activas en la parte superior del teléfono, superando la capacidad previa de dos actividades.

Nuevos Apple Watch y AirPods