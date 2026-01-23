TikTok vende mayoría de operaciones en Estados Unidos y pone fin a disputa legal

ByteDance, matriz china de TikTok, vendió este jueves la mayoría de sus operaciones en Estados Unidos a inversores no chinos para evitar una prohibición y reducir riesgos de seguridad nacional.

Los nuevos propietarios, entre ellos Oracle, MGX, Silver Lake y la entidad de Michael Dell, controlarán más del 80 % de la nueva entidad, asegurando la continuidad de la popular aplicación en Estados Unidos, de acuerdo con la matriz.

La operación se negoció durante más de un año y pone fin a una disputa legal que se prolongó seis años.

Desde 2019, TikTok enfrentó intentos de bloqueo por parte de legisladores, universidades, el ejército y la Casa Blanca, en medio de la tensión tecnológica y comercial entre Estados Unidos y China. La aplicación había sido objeto de amenazas de prohibición y un apagón temporal de 14 horas.

La venta había sido adelantada el 18 de diciembre de 2025 y resaltando que las tres entidades contarán con un 45 % de las participaciones, mientras que en torno a un 33 % estará en manos de filiales de los principales inversores detrás de ByteDance, que mantendría el control de aproximadamente un 18 % del accionariado restante.