YouTube comenzará a probar un nuevo sistema de verificación de edad con inteligencia artificial en Estados Unidos

Washington — YouTube comenzará a probar el miércoles un nuevo sistema de verificación de edad en Estados Unidos que se basa en la inteligencia artificial para diferenciar entre adultos y menores, según los tipos de videos que han estado viendo.

Las pruebas inicialmente solo afectarán a una pequeña parte de la audiencia de YouTube en Estados Unidos, pero es probable que se vuelva más generalizado si el sistema funciona tan bien al adivinar las edades de los espectadores como lo hace en otras partes del mundo. El sistema solo funcionará cuando los espectadores hayan iniciado sesión en sus cuentas y hará sus evaluaciones de edad independientemente de la fecha de nacimiento que un usuario pueda haber ingresado al registrarse.

Si el sistema marca a un espectador conectado como menor de 18 años, YouTube impondrá los controles y restricciones normales que el sitio ya utiliza como una forma de evitar que los menores vean videos y participen en otros comportamientos considerados inapropiados para esa edad.

PUBLICIDAD

Las salvaguardias incluyen recordatorios para tomar un descanso de la pantalla, advertencias de privacidad y restricciones en las recomendaciones de videos. YouTube, que es propiedad de Google desde hace casi 20 años, tampoco muestra anuncios adaptados a los gustos individuales si un espectador es menor de 18 años.

Si el sistema ha señalado incorrectamente a un espectador como menor de edad, el error se puede corregir mostrándole a YouTube una tarjeta de identificación emitida por el gobierno, una tarjeta de crédito o una selfie.

“YouTube fue una de las primeras plataformas en ofrecer experiencias diseñadas específicamente para los jóvenes, y estamos orgullosos de estar nuevamente a la vanguardia en la introducción de tecnología que nos permite brindar protecciones de seguridad al tiempo que preservamos la privacidad de los adolescentes”, escribió James Beser, director de gestión de productos del servicio de video, en una publicación de blog sobre el sistema de verificación de edad.

La gente aún podrá ver videos de YouTube sin iniciar sesión en una cuenta, pero ver de esa manera activa un bloqueo automático en cierto contenido sin prueba de edad.

La presión política ha ido aumentando sobre los sitios web para que hagan un mejor trabajo al verificar las edades para proteger a los niños del contenido inapropiado desde finales de junio, cuando la Corte Suprema de Estados Unidos confirmó una ley de Texas destinada a evitar que los menores vean pornografía en línea.

Si bien algunos servicios, como YouTube, han intensificado sus esfuerzos para verificar las edades de los usuarios, otros han sostenido que la responsabilidad debería recaer principalmente en las dos principales tiendas de aplicaciones para teléfonos inteligentes administradas por Apple y Google, una posición a la que se han resistido esas dos potencias tecnológicas.

PUBLICIDAD