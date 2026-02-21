Científicos cambian etiqueta de El Niño para adaptarse al repunte de la temperatura global

Washington- El ciclo natural de El Niño, que altera el tiempo en todo el mundo, se ve afectado por el calentamiento del planeta, según los meteorólogos.

Un nuevo estudio calcula que un inusual giro reciente en el ciclo de calentamiento y enfriamiento que incluye El Niño y su contrapartida La Niña puede ayudar a explicar el misterio científico de por qué la temperatura de la Tierra, ya en aumento, se disparó a un nuevo nivel en los últimos tres años.

Por otra parte, los científicos han tenido que actualizar su forma de etiquetar El Niño y La Niña debido a los rápidos cambios meteorológicos provocados por el calentamiento global. Las aguas cada vez más calientes en todo el mundo han hecho que la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, en inglés) modifique este mes su forma de calcular cuándo el patrón meteorológico ha entrado en un nuevo ciclo. Es probable que más fenómenos se consideren La Niña y menos El Niño por el calentamiento de las aguas tropicales.

La temperatura media mensual de la Tierra dio un salto notable respecto a la tendencia al alza a largo plazo relacionada con el cambio climático provocado por el hombre a principios de 2023, y ese aumento continuó hasta 2025. Los científicos tienen muchas teorías sobre lo que está ocurriendo, entre ellas una aceleración del calentamiento por gases de efecto invernadero, una reducción de la contaminación por partículas de los barcos, la erupción de un volcán submarino y un aumento de la producción solar.

En un nuevo estudio publicado este mes en Nature Geoscience, investigadores japoneses analizan cómo la diferencia de energía que entra y sale del planeta -denominada desequilibrio energético de la Tierra- aumentó en 2022. Según los científicos, un mayor desequilibrio, o más calor atrapado, provoca temperaturas más cálidas. Los investigadores calculan que alrededor de tres cuartas partes del cambio en el desequilibrio energético de la Tierra pueden atribuirse a la combinación de un cambio climático a largo plazo provocado por el hombre y el paso de un ciclo de tres años de enfriamiento de La Niña a uno cálido de El Niño.

Qué son El Niño y La Niña

El Niño es un calentamiento cíclico y natural de zonas del Pacífico ecuatorial que altera los patrones meteorológicos mundiales, mientras que La Niña se caracteriza por aguas más frías que la media.

Ambos modifican los patrones de precipitaciones y temperaturas, pero de forma diferente. El Niño tiende a aumentar la temperatura global y La Niña deprime el aumento a largo plazo.

Las Niñas tienden a causar más daños en Estados Unidos debido al aumento de la actividad de los huracanes y a la sequía, según han demostrado diversos estudios.

Ciclos meteorológicos

Entre 2020 y 2023, la Tierra sufrió una inusual “triple caída” de La Niña sin un El Niño entre medias. En una Niña, el agua caliente se adhiere a mayor profundidad, lo que da lugar a una superficie más fría. Y eso reduce la cantidad de energía que sale al espacio, dijo el coautor del estudio Yu Kosaka, un científico del clima en la Universidad de Tokio.

Lo comparó con lo que ocurre cuando la gente tiene fiebre.

“Si la temperatura de nuestro cuerpo es alta, tiende a emitir su energía hacia el exterior, y a la Tierra le ocurre lo mismo. Y a medida que aumentan las temperaturas, actúa emitiendo más energía hacia el exterior. Y en los tres años de La Niña, ocurre lo contrario”, explicó Kosaka.

Por tanto, queda atrapada en la Tierra más energía, que se convierte en calor, explicó. Las Niñas suelen corresponder a una acumulación de uno o dos años de desequilibrio energético adicional, pero esta vez fue más prolongada, por lo que la diferencia fue más notable e incluyó temperaturas más cálidas, explicó Kosaka.

“Cuando se produce una transición de La Niña a El Niño, es como si se abriera la tapa”, liberando el calor, explicó el antiguo meteorólogo de la NOAA Tom Di Liberto, que ahora trabaja en Climate Central.

Según los autores del estudio, aproximadamente el 23% del desequilibrio energético que ha provocado el reciente aumento de las temperaturas procede de este patrón de La Niña inusualmente largo, y algo más de la mitad de los gases procedentes de la combustión de carbón, petróleo y gas. El resto puede deberse a otros factores.

La científica Jennifer Francis, del Centro Woodwell de Investigación Climática, que no participó en el estudio, dijo que la investigación tiene sentido y explica un aumento del desequilibrio energético que algunos científicos atribuían al calentamiento acelerado.

Cambio en la denominación

Durante 75 años, cuando los meteorólogos calculaban El Niño y La Niña, se basaban en la diferencia de temperatura en tres regiones tropicales del Pacífico con respecto a la normalidad. Un El Niño era 0,5 grados Celsius (0,9 grados Fahrenheit) más cálido de lo normal y La Niña era más fría de lo normal en la misma proporción.

El problema en un mundo que se calienta es que lo que se considera normal cambia constantemente.

Hasta ahora, la NOAA utilizaba normalmente la media de 30 años. Actualizaba la media de 30 años cada década, que es la frecuencia con la que actualiza la mayoría de las mediciones climáticas y meteorológicas. Después, el agua se calentó tanto para El Niño y La Niña que la NOAA actualizó su definición de normal cada cinco años, pero eso tampoco fue suficiente, dijo Nat Johnson, meteorólogo del Laboratorio de Dinámica de Fluidos Geofísicos de la NOAA.

Así que la NOAA ideó un índice de El Niño que es relativo, a partir de este mes. Este nuevo índice compara las temperaturas con las del resto de los trópicos de la Tierra. Recientemente, la diferencia entre los métodos antiguo y nuevo ha sido de hasta 0.9 grados Fahrenheit (°F), y “eso es suficiente para tener un impacto”, dijo Johnson.

Esto se debe a que lo que realmente importa con El Niño y La Niña es la forma en que las aguas interactúan con la atmósfera. Y recientemente las interacciones no coincidían con el antiguo etiquetado, pero sí con el nuevo método, dijo Johnson.

Esto significará probablemente un poco más de La Niñas y menos de El Niñas que en el antiguo sistema, dijo Johnson.

Aquí viene otro El Niño

Según las previsiones de la NOAA, El Niño se desarrollará a finales de verano o en otoño de este año. Si se produce lo suficientemente pronto, podría reducir la actividad de los huracanes en el Atlántico. Pero también significaría temperaturas globales más cálidas en 2027.