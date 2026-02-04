Contaminación por partículas de humo de incendios forestales relacionada con 24,100 muertes al año

La exposición crónica a la contaminación de los incendios forestales se ha relacionado con decenas de miles de muertes anuales en Estados Unidos, según un nuevo estudio.

El estudio, publicado el miércoles en la revista Science Advances, concluye que, entre 2006 y 2020, la exposición a largo plazo a partículas diminutas procedentes del humo de los incendios forestales contribuyó a una media de 24,100 muertes al año en los 48 estados más bajos del país.

“Nuestro mensaje es: El humo de los incendios forestales es muy peligroso. Es una amenaza creciente para la salud humana”, afirma Yaguang Wei, autor del estudio y profesor adjunto del departamento de medicina ambiental de la Facultad de Medicina Icahn del Mount Sinai.

Otros científicos que han estudiado las muertes causadas por el humo de los incendios forestales no se mostraron sorprendidos por los resultados.

PUBLICIDAD

“Las estimaciones a las que llegan son razonables”, afirma Michael Jerrett, catedrático de Ciencias de la Salud Medioambiental de la Universidad de California en Los Ángeles, que no participó en el estudio. “Necesitamos más. Sólo si realizamos múltiples estudios con muchos diseños diferentes ganaremos confianza científica en nuestros resultados.”

1 / 15 | Evacúan a cientos de personas: así se ve el abrasador incendio forestal en California y Oregón. Miles de hogares en la región vinícola del norte de California y el centro de Oregón recibieron órdenes y advertencias de evacuación el pasado domingo. - Noah Berger 1 / 15 Evacúan a cientos de personas: así se ve el abrasador incendio forestal en California y Oregón Miles de hogares en la región vinícola del norte de California y el centro de Oregón recibieron órdenes y advertencias de evacuación el pasado domingo. Noah Berger Compartir

“Vidas reales” se pierden por humo de incendios forestales

Los investigadores del estudio se centraron en las muertes relacionadas con la exposición crónica a partículas finas, o PM2.5, el principal motivo de preocupación del humo de los incendios forestales.

Estas partículas pueden alojarse profundamente en los pulmones y entrar en el torrente sanguíneo. La exposición a corto plazo puede provocar tos y picor de ojos, pero a más largo plazo, pueden empeorar los problemas de salud existentes y provocar una serie de problemas de salud crónicos y mortales, como enfermedades respiratorias, cardiovasculares y neurológicas, y muerte prematura.

“Las PM2.5 del humo de los incendios forestales se han convertido en un importante peligro medioambiental en Estados Unidos, y su causa es el aumento de la frecuencia e intensidad de los incendios forestales debido al cambio climático”, explica Min Zhang, estudiante de posdoctorado en la Escuela Icahn y autor del estudio.

Junto con décadas de mala gestión forestal, el creciente desarrollo en zonas propensas a los incendios ha ampliado la “interfaz urbano-forestal”, aumentando el riesgo de incendios forestales con consecuencias reales para la salud humana, dijo Jerrett.

“Nadie va a tener ‘muerte por incendio forestal’ en su certificado de defunción a menos que el fuego realmente los quemó o un árbol cayó sobre ellos o algo así”, dijo Jerrett. “Pero muchas de las personas que mueren por esta exposición ya son más vulnerables. Son vidas reales las que se pierden. No se trata de un concepto estadístico abstracto y arbitrario”.

PUBLICIDAD

Cómo abordaron el estudio

Los autores del estudio analizaron la relación entre la exposición media anual a las PM2.5 procedentes del humo de los incendios forestales y las muertes por condados en la parte baja de los 48 estados. Utilizaron datos federales de mortalidad en 3,068 condados de todas las causas de muerte y varias específicas: enfermedades circulatorias, neurológicas y respiratorias, así como trastornos mentales y del comportamiento, tumores y enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas.

También incluyeron muertes relacionadas con caídas y accidentes de transporte -que es poco probable que estén vinculadas al humo de los incendios forestales- para asegurarse de que sus otras observaciones no estuvieran sesgadas.

“No encontramos ninguna asociación en el caso de los accidentes de coche y las caídas, mientras que para otras enfermedades hallamos efectos estadísticamente significativos”, dijo Wei. Las muertes por enfermedades neurológicas registraron el mayor aumento con la exposición a estas partículas.

La relación entre la exposición a partículas y la muerte varió en función de la estación del año y la demografía. Durante los periodos más fríos se observó una mayor relación, y los habitantes de las zonas rurales y las comunidades más jóvenes parecían ser más vulnerables.

Fuera de control: humo de incendios en Canadá se extiende a Europa y el Caribe Las autoridades han identificado más de 200 focos de incendios forestales y se han producido desalojos en múltiples zonas residenciales.

Los investigadores también descubrieron que con cada aumento de 0.1 microgramos por metro cúbico de PM2.5 en todos estos lugares, morían unas 5,594 personas más al año.

Jerrett señaló que el estudio tenía la ventaja de contar con una amplia población estudiada y de incluir la mayoría de las causas de muerte en Estados Unidos. Sin embargo, dijo que los datos a nivel de condado podrían haber dado lugar a sobreestimaciones o subestimaciones, ya que el humo de los incendios forestales es muy dinámico. “No cubre un gran condado de una sola vez. Va a haber partes del condado que lo reciban mucho peor”.

PUBLICIDAD

El estudio tampoco tuvo en cuenta otros factores importantes, como si una persona fuma o no, dijo.

Plantea riesgos retroceso federal en política climática

Kai Chen, profesor asociado de Ciencias Ambientales en la Escuela de Salud Pública de Yale, que también ha estudiado el tema, dijo: “Me gusta mucho que hayan examinado tanto las PM2.5 procedentes del humo como las no procedentes del humo”.

Diversas investigaciones han constatado que las PM2.5 procedentes del humo de los incendios forestales tienen mayores repercusiones sobre la salud que la contaminación procedente de otras fuentes, como las emisiones de los automóviles, señaló en un correo electrónico Chen, que no participó en el estudio.

Según los autores del estudio, los retrocesos de la administración Trump en la política de cambio climático, incluso cuando los incendios forestales más destructivos se vuelven más frecuentes en gran parte debido al calentamiento global, plantean riesgos críticos. La cuantificación de la amenaza mortal que las PM2.5 de los incendios forestales suponen para la salud humana muestra la necesidad de estrategias de mitigación eficaces y urgentes, respaldadas por la supervisión y la regulación de la Agencia de Protección Ambiental, señalaron.