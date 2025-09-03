Hay menos espacio para almacenar dióxido de carbono de lo que se pensaba

El mundo tiene muchos menos lugares para almacenar de forma segura el dióxido de carbono bajo tierra de lo que se pensaba, lo que reduce drásticamente su potencial para ayudar a frenar el calentamiento global, según un nuevo estudio que desafía las afirmaciones de la industria sobre la práctica.

El estudio, publicado el miércoles en la revista Nature, encontró que la capacidad global de almacenamiento de carbono era 10 veces menor que las estimaciones anteriores después de descartar las formaciones geológicas donde el gas podría filtrarse, provocar terremotos o contaminar las aguas subterráneas, o tenía otras limitaciones. Eso significa que la captura y el almacenamiento de carbono solo tendrían el potencial de reducir el calentamiento causado por el hombre en 0.7 grados Fahrenheit (°F), mucho menos que las estimaciones anteriores de alrededor 9-10.8 °F, dijeron los investigadores.

“El almacenamiento de carbono a menudo se presenta como una salida a la crisis climática. Nuestros hallazgos dejan claro que es una herramienta limitada” y reafirma “la extrema importancia de reducir las emisiones lo más rápido y lo antes posible”, dijo el autor principal Matthew Gidden, profesor de investigación en el Centro de Sostenibilidad Global de la Universidad de Maryland. El estudio fue dirigido por el Instituto Internacional de Análisis de Sistemas Aplicados, donde Gidden también es investigador principal en el programa de energía, clima y medio ambiente.

El estudio es el último golpe a una tecnología, promovida durante años por la industria del petróleo y el gas, que a menudo se ha promocionado como una solución climática. Hoy en día, la captura de carbono está lejos de implementarse a escala, a pesar de los miles de millones de dólares en inversiones en todo el mundo, y la cantidad de carbono capturado actualmente es solo una pequeña fracción de los miles de millones de toneladas de dióxido de carbono emitidas cada año.

El Acuerdo de París de 2015 pedía limitar el aumento promedio de la temperatura global a 3.6 °F, pero idealmente por debajo de 2.7 °F, en comparación con principios del siglo XIX.

Muchos escenarios para lograrlo se han basado en la eliminación y el almacenamiento de carbono, asumiendo que el potencial era “muy grande” porque las estimaciones anteriores no tenían en cuenta las áreas vulnerables que podrían no ser adecuadas, dijo el coautor del estudio Alexandre Koberle, investigador de la Universidad de Lisboa.

“Eso nunca fue sistemáticamente cuestionado y probado”, dijo Koberle, y agregó que el estudio fue el primero en examinar qué áreas deberían evitarse, lo que llevó a lo que ellos llaman un “potencial prudente” que minimiza los riesgos para las personas y el medio ambiente.

Eso no quiere decir que la captura y el almacenamiento de carbono no sean importantes para mantener las temperaturas globales bajo control, pero los países deben priorizar cómo utilizan el almacenamiento limitado y hacerlo junto con reducciones de emisiones rápidas y profundas, dijeron los investigadores.

Idealmente, la tecnología debería utilizarse para sectores que son difíciles de descarbonizar, como la producción de cemento, la aviación y la agricultura, en lugar de extender la vida útil de las centrales eléctricas contaminantes o prolongar el uso de petróleo y gas, dijo Koberle.

Los funcionarios de la industria defendieron la captura y el almacenamiento de carbono como algo inherentemente de bajo riesgo y dicen que las tecnologías emergentes, como el almacenamiento de dióxido de carbono en formaciones de basalto donde se mineraliza, podrían aumentar drásticamente los volúmenes totales de almacenamiento.

Es más, su uso “no es opcional si esperamos abordar el calentamiento global”, dijo Jessie Stolark, directora ejecutiva de Carbon Capture Coalition, y agregó que debe combinarse con otras formas de reducir las emisiones y equilibrarse con la necesidad de energía confiable y asequible.

Rob Jackson, jefe del Proyecto Global del Carbono, un grupo de científicos que monitorean las emisiones de gases de efecto invernadero, elogió el estudio por su perspectiva cautelosa. Y aunque es optimista de que la tecnología de captura de carbono en sí misma funcionará, cree que muy poco se almacenará “porque no creo que estemos dispuestos a pagarlo”.

“Si no estamos dispuestos a reducir las emisiones hoy, ¿por qué esperamos que la gente en el futuro simplemente pague automáticamente para eliminar nuestra contaminación?”, dijo Jackson. “Simplemente seguimos contaminando y no abordamos la raíz del problema”.

El dióxido de carbono, un gas producido por la quema de combustibles fósiles, atrapa el calor cerca del suelo cuando se libera a la atmósfera, donde persiste durante cientos de años y eleva las temperaturas globales.

Las industrias y las centrales eléctricas pueden instalar equipos para separar el dióxido de carbono de otros gases antes de que salga de la chimenea, o puede capturarse directamente de la atmósfera utilizando aspiradoras gigantes.

El carbono capturado se comprime y se envía a un lugar donde puede inyectarse profundamente bajo tierra para su almacenamiento a largo plazo en formaciones salinas o de basalto profundas y vetas de carbón no explotables, aunque aproximadamente tres cuartas partes se bombean de nuevo a los campos petroleros para generar presión para ayudar a extraer más petróleo.

En Estados Unidos, tales proyectos han enfrentado críticas de algunos conservadores, quienes dicen que es costoso e innecesario, y de ambientalistas, quienes dicen que constantemente no ha logrado capturar tanta contaminación como se prometió y es simplemente una forma para que los productores de combustibles fósiles como el petróleo, el gas y el carbón continúen su uso.

La tecnología más utilizada permite a las instalaciones capturar y almacenar alrededor del 60% de sus emisiones de dióxido de carbono durante el proceso de producción. Cualquier cosa por encima de esa tasa es mucho más difícil y costosa, según la Agencia Internacional de Energía.

Gidden, el autor principal, dijo que está claro que ampliar el almacenamiento de carbono será importante para lograr emisiones netas cero y eventualmente reducirlas, y dijo que el uso de formaciones de basalto es prometedor. Pero el mundo no puede esperar a que eso suceda antes de actuar con decisión para reducir drásticamente las emisiones de combustibles fósiles.

