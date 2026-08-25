¿A qué hora se verá en Puerto Rico el eclipse lunar que lucirá casi como uno total?

( Rafael Emmanuelli (Sociedad de la Astronomía del Caribe) )

Quienes miren al cielo tarde en la noche del jueves podrán ver como la Luna pierde poco a poco su brillo hasta quedar casi cubierta por la sombra de la Tierra, en medio de un eclipse lunar parcial que será visible desde Puerto Rico.

La Sociedad de Astronomía del Caribe (SAC) explicó que, aunque técnicamente se tratará de un eclipse parcial, el 96% de la Luna estará dentro de la umbra, la parte más oscura de la sombra proyectada por la Tierra, durante el punto máximo del fenómeno.

Por esa razón, su apariencia será muy similar a la de un eclipse total.

Según la SAC, el momento de mayor intensidad ocurrirá a las 12:12 a.m. del viernes, 28 de agosto, cuando apenas una pequeña porción del satélite permanecerá iluminada.

“Será un eclipse tan intenso que solo una diminuta parte del borde superior derecho de la Luna se verá un poco iluminado”, destacó la organización.

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1 / 15 | En imágenes: así se vio el eclipse lunar en Puerto Rico y alrededor del mundo. Así se vio desde Ponce. - Luis Bracero, SAC 1 / 15 En imágenes: así se vio el eclipse lunar en Puerto Rico y alrededor del mundo Así se vio desde Ponce. Luis Bracero, SAC Compartir

El eclipse parcial comenzará a las 10:33 p.m. del jueves y se extenderá hasta la 1:51 a.m. del viernes, aunque la SAC anticipó que la etapa más notable podrá apreciarse entre las 11:52 p.m. y las 12:32 a.m.

Además de oscurecerse, la Luna podría adquirir tonalidades anaranjadas o rojizas debido a la magnitud del eclipse.

La SAC explicó que ese color se produce cuando la luz del Sol atraviesa y se refracta a través de la atmósfera terrestre antes de alcanzar la superficie lunar.

Para observar el evento desde Puerto Rico, la organización recomendó ubicarse en un lugar con buena visibilidad hacia el sur. Como la Luna estará elevada a unos 61 grados sobre el horizonte, la entidad sugirió utilizar una silla reclinable para evitar molestias en el cuello durante la observación.

La noche podría ofrecer, además, otro atractivo para quienes permanezcan atentos al cielo. Cerca de la posición de la Luna estarán los radiantes de un par de lluvias de meteoros leves, por lo que no se descarta que algún meteoro pueda observarse durante el eclipse.

1 / 22 | 📷 En imágenes: así captaron el eclipse solar en distintas partes del mundo. Entre nubes y durante un eclipse solar, la Estación Espacial Internacional cruzó frente al Sol en esta imagen captada cerca de Hodgdon, Maine. - Joel Kowsky 1 / 22 📷 En imágenes: así captaron el eclipse solar en distintas partes del mundo Entre nubes y durante un eclipse solar, la Estación Espacial Internacional cruzó frente al Sol en esta imagen captada cerca de Hodgdon, Maine. Joel Kowsky Compartir

Un eclipse lunar ocurre cuando el Sol, la Tierra y la Luna quedan casi alineados, provocando que el planeta bloquee gran parte de la luz solar que normalmente ilumina al satélite.

Según la SAC, este eclipse está relacionado con el eclipse solar total observado en España el pasado 12 de agosto, debido a que ambos fenómenos pueden ocurrir con pocas semanas de diferencia cuando las condiciones orbitales favorecen nuevos alineamientos entre los tres cuerpos celestes.

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El eclipse lunar del jueves será visible en gran parte del planeta, excepto en Asia, Australia y sectores del oeste del Pacífico. Sin embargo, el Caribe, América Latina y la mitad este de Estados Unidos estarán entre las regiones privilegiadas, pues desde esas zonas podrá apreciarse de principio a fin.