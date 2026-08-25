Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Especiales
25 de agosto de 2026
92°Lluvias dispersas
Ciencia y AmbienteEspacio y astronomía
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

¿A qué hora se verá en Puerto Rico el eclipse lunar que lucirá casi como uno total?

El evento astronómico podrá apreciarse este jueves y promete ser una de las vistas más llamativas del cielo este mes

25 de agosto de 2026 - 11:55 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El próximo eclipse total de la Luna visible en Puerto Rico será en la noche del 25 de junio de 2029. (Rafael Emmanuelli (Sociedad de la Astronomía del Caribe))
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

Quienes miren al cielo tarde en la noche del jueves podrán ver como la Luna pierde poco a poco su brillo hasta quedar casi cubierta por la sombra de la Tierra, en medio de un eclipse lunar parcial que será visible desde Puerto Rico.

RELACIONADAS

La Sociedad de Astronomía del Caribe (SAC) explicó que, aunque técnicamente se tratará de un eclipse parcial, el 96% de la Luna estará dentro de la umbra, la parte más oscura de la sombra proyectada por la Tierra, durante el punto máximo del fenómeno.

Por esa razón, su apariencia será muy similar a la de un eclipse total.

Según la SAC, el momento de mayor intensidad ocurrirá a las 12:12 a.m. del viernes, 28 de agosto, cuando apenas una pequeña porción del satélite permanecerá iluminada.

“Será un eclipse tan intenso que solo una diminuta parte del borde superior derecho de la Luna se verá un poco iluminado”, destacó la organización.

Así se vio desde Ponce.Otra imagen del fenómeno astronómico desde Ponce.En 2029, se registrarán dos eclipses lunares totales, el 26 de junio y el 20 de diciembre, ambos visibles desde Puerto Rico.
1 / 15 | En imágenes: así se vio el eclipse lunar en Puerto Rico y alrededor del mundo. Así se vio desde Ponce. - Luis Bracero, SAC

El eclipse parcial comenzará a las 10:33 p.m. del jueves y se extenderá hasta la 1:51 a.m. del viernes, aunque la SAC anticipó que la etapa más notable podrá apreciarse entre las 11:52 p.m. y las 12:32 a.m.

Además de oscurecerse, la Luna podría adquirir tonalidades anaranjadas o rojizas debido a la magnitud del eclipse.

La SAC explicó que ese color se produce cuando la luz del Sol atraviesa y se refracta a través de la atmósfera terrestre antes de alcanzar la superficie lunar.

Para observar el evento desde Puerto Rico, la organización recomendó ubicarse en un lugar con buena visibilidad hacia el sur. Como la Luna estará elevada a unos 61 grados sobre el horizonte, la entidad sugirió utilizar una silla reclinable para evitar molestias en el cuello durante la observación.

La noche podría ofrecer, además, otro atractivo para quienes permanezcan atentos al cielo. Cerca de la posición de la Luna estarán los radiantes de un par de lluvias de meteoros leves, por lo que no se descarta que algún meteoro pueda observarse durante el eclipse.

Entre nubes y durante un eclipse solar, la Estación Espacial Internacional cruzó frente al Sol en esta imagen captada cerca de Hodgdon, Maine.Un niño observó desde su bicicleta el eclipse solar parcial en Jacobsdorf, Alemania.El próximo eclipse solar total de costa a costa en Estados Unidos no será hasta 2045.
1 / 22 | 📷 En imágenes: así captaron el eclipse solar en distintas partes del mundo. Entre nubes y durante un eclipse solar, la Estación Espacial Internacional cruzó frente al Sol en esta imagen captada cerca de Hodgdon, Maine. - Joel Kowsky

Un eclipse lunar ocurre cuando el Sol, la Tierra y la Luna quedan casi alineados, provocando que el planeta bloquee gran parte de la luz solar que normalmente ilumina al satélite.

Según la SAC, este eclipse está relacionado con el eclipse solar total observado en España el pasado 12 de agosto, debido a que ambos fenómenos pueden ocurrir con pocas semanas de diferencia cuando las condiciones orbitales favorecen nuevos alineamientos entre los tres cuerpos celestes.

El eclipse lunar del jueves será visible en gran parte del planeta, excepto en Asia, Australia y sectores del oeste del Pacífico. Sin embargo, el Caribe, América Latina y la mitad este de Estados Unidos estarán entre las regiones privilegiadas, pues desde esas zonas podrá apreciarse de principio a fin.

La SAC indicó que, después de este evento, el próximo eclipse lunar total visible desde Puerto Rico ocurrirá en la noche del 25 de junio de 2029.

Tags
Breaking NewsEclipse lunarEspacioastronomíaSociedad de Astronomía del Caribe
ACERCA DEL AUTOR
Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
martes, 25 de agosto de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Ciencia y Ambiente
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: