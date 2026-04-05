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Artemis II y Apollo 13: aquí las similitudes y diferencias de las históricas misiones espaciales

Los cuatro astronautas del Artemis II se preparan para darle la vuelta a la Luna

5 de abril de 2026 - 9:42 AM

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¡Lo lograron! Artemis II despegó hacia la Luna

¡Lo lograron! Artemis II despegó hacia la Luna

Cuatro astronautas realizarán un viaje de 10 días alrededor del satélite natural.

Por The Associated Press
Agencia de noticias

Houston - Los astronautas del Artemis II ya son los campeones de una nueva era de exploración lunar. Ahora es el momento de establecer un nuevo récord de distancia.

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Lanzados la semana pasada en el primer viaje de la humanidad a la Luna desde 1972, los tres estadounidenses y el canadiense persiguen el alcance máximo del Apollo 13 desde la Tierra. De este modo, se convertirán en los emisarios más lejanos de nuestro planeta, ya que el lunes darán la vuelta a la Luna sin detenerse y luego regresarán a casa a toda velocidad.

Su sobrevuelo lunar de aproximadamente seis horas promete vistas de la cara oculta de la Luna que eran demasiado oscuras o difíciles de ver para los 24 astronautas del Apollo que les precedieron. También les espera un eclipse solar total cuando la Luna bloquee el Sol y deje al descubierto fragmentos de la brillante corona.

Esta imagen proporcionada por la NASA muestra una vista de la Tierra captada por el astronauta de la NASA y comandante de Artemis II, Reid Wiseman, desde la ventana de la nave Orion tras completar la maniobra de inyección translunar.La misión Artemis II devolverá a la humanidad a la órbita de la Luna por primera vez desde la misión Apolo 17 en 1972.Más adelante, Artemis IV proyecta marcar el regreso de astronautas a la superficie lunar para 2028, en un esfuerzo por emular y expandir los logros del programa Apolo y establecer una presencia humana más sostenida en el satélite natural.
1 / 18 | Desde el silencio del espacio: Artemis II revela impresionantes imágenes de la Tierra. Esta imagen proporcionada por la NASA muestra una vista de la Tierra captada por el astronauta de la NASA y comandante de Artemis II, Reid Wiseman, desde la ventana de la nave Orion tras completar la maniobra de inyección translunar. - NASA via AP

“Pondremos los ojos en la Luna, la cartografiaremos y seguiremos avanzando”, declaró el director del vuelo, Judd Frieling. El objetivo es crear una base lunar repleta de módulos de aterrizaje, vehículos exploradores, drones y hábitats.

Artemis II se acerca a otro mundo: la Luna, nuestra compañera inseparable.

Apollo 13 bate el récord de distancia a la Tierra

Los astronautas del Apollo 13 no pudieron alunizar cuando una de sus botellas de oxígeno se rompió en 1970.

Con las tres vidas en peligro, el Control de la Misión cambió a una trayectoria lunar de retorno libre para llevarlos a casa lo más rápida y eficientemente posible. Esta trayectoria se basa en la gravedad de la Tierra y la Luna, y en un mínimo de combustible.

Funcionó para el Apollo 13, convirtiéndolo en el mayor “fracaso exitoso” de la NASA. (Para que conste, el director de vuelo Gene Kranz nunca pronunció “El fracaso no es una opción”. La frase es puro Hollywood, originaria de la película biográfica de 1995 protagonizada por Tom Hanks).

Cómo superará Artemis II a Apollo 13

El comandante Jim Lovell, Fred Haise y Jack Swigert alcanzaron un máximo de 248,655 millas (400,171 kilómetros) de la Tierra antes de dar la vuelta en U que salvó sus vidas en el Apollo 13.

Hace 50 años, los astronautas Fred Haise, Jack Swigert y Jim Lovell tenían la misión de llegar a la Luna.Llegaron al espacio luego del lanzamiento del cohete Saturn V, que salió desde el Kennedy Space Center, en Florida.El grupo fue recibido como unos héroes en Chicago.
1 / 14 | A 50 años, la NASA comparte imágenes de la abortada misión lunar del Apollo 13. Hace 50 años, los astronautas Fred Haise, Jack Swigert y Jim Lovell tenían la misión de llegar a la Luna. - The Associated Press

Los astronautas de Artemis II siguen la misma trayectoria en forma de ocho, ya que no orbitan la Luna ni aterrizan en ella. Sin embargo, su distancia a la Tierra debería superar a la del Apollo 13 en unos 4,000 millas (6,400 kilómetros).

Christina Koch, de Artemis II, declaró a finales de la semana pasada que ella y sus compañeros no viven de superlativos, pero que se trata de un hito importante “que la gente puede entender y comprender”, que fusiona el pasado con el presente e incluso con el futuro cuando se establecen nuevos récords.

Los astronautas del Artemis II se turnan para obtener vistas lunares privilegiadas

Durante el sobrevuelo, los astronautas se dividirán en parejas y se turnarán para captar con sus cámaras las vistas lunares desde sus ventanas.

Debido a que el lanzamiento tuvo lugar el 1 de abril, el encuentro no iluminará tanto la cara oculta de la Luna como en otras fechas. Sin embargo, según Kelsey Young, geóloga de la NASA, la tripulación podrá distinguir “partes concretas de la cara oculta que nunca han sido vistas” por el ser humano, incluida una buena parte de la cuenca Orientale.

Transmitirán sus observaciones mientras fotografían las escenas grises y llenas de cráteres. A bordo hay un conjunto de cámaras de calidad profesional, y cada astronauta también tiene un iPhone para tomar fotos más informales e improvisadas.

El equipo de Young elaboró fichas de geografía lunar para que los astronautas las estudiaran antes del vuelo. “Han practicado durante muchos, muchos, muchos meses con visualizaciones de la Luna”, dijo durante el fin de semana, “y al poner sus ojos en la cosa real, estoy realmente, realmente deseando que traigan la Luna un poco más cerca de casa el lunes”.

Habrá un eclipse solar total durante el sobrevuelo lunar

La ventaja del despegue del 1 de abril es un eclipse solar total. El eclipse no será visible desde la Tierra —solo desde la cápsula Orion—, y regalará a los astronautas varios minutos de vistas de la atmósfera más externa y radiante del Sol, la corona.

Los astronautas estarán atentos a cualquier actividad solar inusual durante el eclipse, explicó Young, y usarán su “punto de vista único” para describir las características de la corona solar.

Los cuatro astronautas empacaron gafas para eclipse para proteger sus ojos.

Cuánto dura el breve apagón detrás de la Luna

Orion quedará sin contacto con el Control de Misión durante casi una hora cuando esté detrás de la Luna. Lo mismo ocurrió durante las misiones lunares del programa Apollo.

A un día (1 de abril de 2026) del lanzamiento programado de la misión Artemis II, la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) finiquitó la planificación de su primera misión tripulada a la Luna desde 1972.Los astronautas a cargo de la misión (de izquierda a derecha): el astronauta de la Agencia Espacial Canadiense (CSA) Jeremy Hansen; la especialista de misión Christina Koch; el piloto Victor Glover; y el comandante Reid Wiseman.Esta es la segunda misión de Artemis tras el vuelo no tripulado de 2022. Se espera que astronauta pisen la superficie lunar por primera vez desde 1972 durante la misión Artemis IV, programada para el 2028.
1 / 15 | Conoce a la tripulación de la misión Artemis II de la NASA. A un día (1 de abril de 2026) del lanzamiento programado de la misión Artemis II, la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) finiquitó la planificación de su primera misión tripulada a la Luna desde 1972. - Agencia EFE

La NASA depende de su Red de Espacio Profundo para comunicarse con la tripulación, pero las antenas gigantes en California, España y Australia no tendrán una línea de visión directa cuando Orion desaparezca detrás de la Luna durante aproximadamente 40 minutos.

Estos apagones de comunicación siempre fueron un momento tenso durante las misiones Apollo aunque, como señala Frieling, “la física toma el control y la física sin duda nos hará volver al lado visible de la Luna”.

Artemis II emprende el regreso a casa tras el sobrevuelo lunar

Una vez que la nave deje el vecindario lunar, tardará cuatro días en regresar a casa. La cápsula apuntará a un amerizaje en el Pacífico cerca de San Diego el 10 de abril, nueve días después de su despegue desde Florida.

Durante el vuelo de regreso, los astronautas se conectarán por radio con la tripulación de la Estación Espacial Internacional, que está en órbita. Es la primera vez que una tripulación lunar tiene colegas en el espacio al mismo tiempo y la NASA no dejará pasar la oportunidad de una charla cósmica. La conversación incluirá a las dos integrantes de la primera caminata espacial realizada solo por mujeres en 2019: Koch a bordo de Orion y Jessica Meir, en la estación.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.

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