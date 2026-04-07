Astronautas del Artemis II realizan una llamada de larga distancia a la estación espacial

1 / 8 Artemis II sale del lado oscuro de la Luna: las fotos desde la nave

La nave tripulada Orión de Artemis II de la NASA recuperó este lunes el contacto con la Tierra después de pasar unos 40 minutos en absoluto silencio mientras sobrevolaba la cara oculta de la Luna, una interrupción habitual en este tipo de misiones.

The Associated Press