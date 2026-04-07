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Astronautas del Artemis II realizan una llamada de larga distancia a la estación espacial

Es la primera conexión por radio entre naves espaciales

7 de abril de 2026 - 6:16 PM

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El Control de Misión de Houston organizó la charla cósmica entre los cuatro viajeros lunares y los tres residentes de la NASA y el francés de la estación espacial.
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Todavía radiantes tras su triunfal sobrevuelo lunar, los astronautas del Artemis II hicieron una llamada a sus amigos a bordo de la Estación Espacial Internacional el martes mientras se dirigían a casa desde la Luna.

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Fue la primera conexión por radio entre naves espaciales. Las tripulaciones del Apolo de la NASA no tenían compañía fuera del planeta en los años sesenta y setenta, la última vez que la humanidad zarpó hacia el espacio profundo.

Para Christina Koch en Artemis II y Jessica Meir a bordo de la estación espacial, marcó una alegre reunión espacial a pesar de estar a 230,000 millas de distancia. Ambas se unieron para realizar el primer paseo espacial femenino del mundo en 2019 fuera del laboratorio orbital.

El Control de Misión de Houston organizó la charla cósmica entre los cuatro viajeros lunares y los tres residentes de la NASA y el francés de la estación espacial.

La nave tripulada Orión de Artemis II de la NASA recuperó este lunes el contacto con la Tierra después de pasar unos 40 minutos en absoluto silencio mientras sobrevolaba la cara oculta de la Luna, una interrupción habitual en este tipo de misiones.Con la luna iluminando ahora sus ventanas, los astronautas de la misión Artemis II iniciaron el lunes su sobrevuelo lunar, contemplando unas magníficas vistas de la cara oculta nunca antes vistas y estableciendo un nuevo récord de distancia para la humanidad.La ruta tomada por el Artemis II no alunizará pues aprovecha la gravedad de la Tierra y de la Luna, lo que reduce la necesidad de combustible. Se trata de una trayectoria celestial en forma de ocho que puso a los astronautas de rumbo a casa, una vez que salieron de detrás de la Luna el lunes por la tarde.
1 / 8 | Artemis II sale del lado oscuro de la Luna: las fotos desde la nave. La nave tripulada Orión de Artemis II de la NASA recuperó este lunes el contacto con la Tierra después de pasar unos 40 minutos en absoluto silencio mientras sobrevolaba la cara oculta de la Luna, una interrupción habitual en este tipo de misiones. - The Associated Press

Al amanecer del martes, el comandante del Artemis II, Reid Wiseman, siguió enviando imágenes de la cita lunar del día anterior, que estableció un nuevo récord de distancia para la humanidad. Lo más destacado: una foto de la puesta de Tierra que recuerda a la del Apolo 8 de 1968.

Wiseman y su tripulación, los primeros exploradores lunares desde el Apolo 17 en 1972, tienen previsto amerizar el viernes frente a la costa de San Diego para dar por concluido el vuelo de prueba de casi 10 días.

El año que viene se lanzará Artemis III, una demostración de acoplamiento de un módulo de aterrizaje lunar en órbita alrededor de la Tierra. Artemis IV le seguirá en 2028 con dos astronautas que intentarán aterrizar cerca del polo sur lunar.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.

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