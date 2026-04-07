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Artemis II termina con el periodo de observación de la Luna después de varios hitos

En menos de siete horas marcó varios hitos como el récord de mayor distanciada viajada en el espacio

7 de abril de 2026 - 10:43 PM

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La tripulación informó a la NASA sobre matices de color, lo que ayudará a mejorar la comprensión científica de la Luna, pues tonos de marrón y azul que pueden percibirse de cerca ayudan a revelar la composición mineral característica y su antigüedad.
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Artemis II concluyó este lunes con el periodo de observación lunar, la etapa crucial de la misión y en la que en menos de siete horas marcó varios hitos, como el récord de la mayor distancia a la que ha viajado una tripulación en el espacio y la observación de la cara más oculta de la Luna.

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Los cuatro astronautas del equipo, en el sexto de un total de 10 días de misión, concluyeron la observación a las 21:30 horas del este de Estados Unidos (01:30 GMT del martes), por lo que esperan abandonar este martes la esfera de influencia de la Luna a las 13:25 horas (19:25 GMT) para volver a la Tierra el próximo viernes.

Al pasar detrás de la Luna, los astronautas de Artemis II, el comandante Reid Wiseman, el piloto Victor Glover y la especialista Christina Koch, de la NASA, así como Jeremy Hansen, de la Agencia Espacial Canadiense, estudiaron la cara oculta mediante fotografías y la observación directa a través de las ventanas de la cápsula.

En este periodo, los tripulantes perdieron las comunicaciones con el centro de control de la NASA en Houston (Texas) por 40 minutos desde las 18:44 horas del este de Estados Unidos (22:44 GMT), pues la Luna se interpuso entre la nave espacial Orión y la Tierra, lo que ya se esperaba.

La nave tripulada Orión de Artemis II de la NASA recuperó este lunes el contacto con la Tierra después de pasar unos 40 minutos en absoluto silencio mientras sobrevolaba la cara oculta de la Luna, una interrupción habitual en este tipo de misiones.Con la luna iluminando ahora sus ventanas, los astronautas de la misión Artemis II iniciaron el lunes su sobrevuelo lunar, contemplando unas magníficas vistas de la cara oculta nunca antes vistas y estableciendo un nuevo récord de distancia para la humanidad.La ruta tomada por el Artemis II no alunizará pues aprovecha la gravedad de la Tierra y de la Luna, lo que reduce la necesidad de combustible. Se trata de una trayectoria celestial en forma de ocho que puso a los astronautas de rumbo a casa, una vez que salieron de detrás de la Luna el lunes por la tarde.
1 / 8 | Artemis II sale del lado oscuro de la Luna: las fotos desde la nave. La nave tripulada Orión de Artemis II de la NASA recuperó este lunes el contacto con la Tierra después de pasar unos 40 minutos en absoluto silencio mientras sobrevolaba la cara oculta de la Luna, una interrupción habitual en este tipo de misiones. - The Associated Press

En dicho lapso de incomunicación, los astronautas alcanzaron la distancia más alejada de la Tierra, un récord de 406.771 kilómetros (252.756 millas), más que ninguna otra tripulación, y el punto más cercano a la Luna de la misión, unos 6.545 kilómetros (4.067 millas) desde la nave hasta la superficie.

La tripulación informó a la NASA sobre matices de color, lo que ayudará a mejorar la comprensión científica de la Luna, pues tonos de marrón y azul que pueden percibirse de cerca ayudan a revelar la composición mineral característica y su antigüedad.

Incluso, la tripulación observó un eclipse solar total de 53 minutos de duración, un fenómeno que no fue visible desde la Tierra gracias a la posición de la Luna mientras pasaba la nave.

Artemis II despegó el pasado miércoles desde Cabo Cañaveral (Florida,) para una misión de diez días que marcó el regreso del ser humano a la órbita lunar después de medio siglo y que busca sentar las bases para una base de Estados Unidos en la Luna y la futura exploración humana de Marte.

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Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
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