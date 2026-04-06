Observarán la cara oculta de la Luna: astronautas de Artemis II realizan este lunes su sobrevuelo lunar

Houston - Mientras la Luna se hace cada vez más grande en el horizonte, los astronautas de la misión Artemis II se acercaban el lunes a un nuevo récord de distancia desde la Tierra durante un sobrevuelo lunar que promete vistas magníficas de la cara oculta del satélite nunca antes presenciadas a simple vista.

El sobrevuelo de seis horas es el punto culminante del primer regreso a la Luna de la NASA desde la era Apollo con tres estadounidenses y un canadiense, un paso hacia el alunizaje de huellas de bota cerca del polo sur de la Luna en solo dos años.

A Artemis II le espera un premio y el derecho a presumir.

Menos de una hora antes de iniciar el sobrevuelo y las intensas observaciones lunares, los cuatro astronautas se disponían a convertirse en los humanos más distantes de la historia, superando el récord de distancia de 248,655 millas (400,171 kilómetros) establecido por el Apollo 13 en abril de 1970.

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El Control de la Misión esperaba que Artemis II superara ese récord en más de 4,100 millas (6,600 kilómetros).

Artemis II utiliza la misma maniobra que Apollo 13 después de que la explosión de su tanque de oxígeno “Houston, hemos tenido un problema” acabara con cualquier esperanza de alunizaje.

Conocida como trayectoria lunar de retorno libre, esta ruta sin paradas aprovecha la gravedad de la Tierra y de la Luna, reduciendo la necesidad de combustible. Se trata de un ocho celeste que pondrá a los astronautas rumbo a casa, una vez que salgan de detrás de la Luna el lunes por la noche.

1 / 18 | Desde el silencio del espacio: Artemis II revela impresionantes imágenes de la Tierra. Esta imagen proporcionada por la NASA muestra una vista de la Tierra captada por el astronauta de la NASA y comandante de Artemis II, Reid Wiseman, desde la ventana de la nave Orion tras completar la maniobra de inyección translunar. - NASA via AP 1 / 18 Desde el silencio del espacio: Artemis II revela impresionantes imágenes de la Tierra Esta imagen proporcionada por la NASA muestra una vista de la Tierra captada por el astronauta de la NASA y comandante de Artemis II, Reid Wiseman, desde la ventana de la nave Orion tras completar la maniobra de inyección translunar. NASA via AP Compartir

El comandante Reid Wiseman, el piloto Victor Glover, Christina Koch y el canadiense Jeremy Hansen iban camino de acercarse a 4,070 millas (6,550 kilómetros) de la Luna, cuando su cápsula Orión la sobrevuele, dé media vuelta y regrese a la Tierra. Tardarán cuatro días en regresar, y el vuelo de prueba concluirá el viernes con un amerizaje en el Pacífico.

Wiseman y su equipo han pasado años estudiando la geografía lunar para preparar el gran acontecimiento, añadiendo los eclipses solares a su repertorio durante las últimas semanas. Al despegar el pasado miércoles, se aseguraron un eclipse solar total desde su posición estratégica detrás de la Luna, cortesía del cosmos.

Encabezando su lista de objetivos científicos: la cuenca Orientale, una extensa cuenca de impacto con tres anillos concéntricos, el más externo de los cuales se extiende casi 600 millas (950 kilómetros).

Otros puntos de interés: los lugares de aterrizaje del Apollo 12 y 14 en 1969 y 1971, respectivamente, así como los bordes de la región polar sur, el lugar preferido para futuros aterrizajes. Más lejos, Mercurio, Venus, Marte y Saturno, por no hablar de la Tierra, serán visibles.

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Su mentora lunar, la geóloga de la NASA Kelsey Young, espera miles de fotos.

“La gente de todo el mundo se conecta con la Luna. Es algo que todas las personas de este planeta pueden entender y con lo que pueden conectar”, declaró la víspera del sobrevuelo, luciendo pendientes de eclipse.

Artemis II es la primera misión lunar de la NASA desde el Apollo 17 en 1972. Prepara el terreno para el Artemis III del año que viene, en el que otra tripulación de Orión practicará el acoplamiento con módulos de aterrizaje lunar en órbita alrededor de la Tierra. El alunizaje culminante de dos astronautas cerca del polo sur de la Luna tendrá lugar en Artemis IV en 2028.

¡Lo lograron! Artemis II despegó hacia la Luna Cuatro astronautas realizarán un viaje de 10 días alrededor del satélite natural.

Aunque Artemis II puede seguir el camino de Apollo 13, recuerda más a Apollo 8 y a los primeros visitantes lunares de la humanidad, que orbitaron la Luna en la Nochebuena de 1968 y leyeron el Libro del Génesis.

Glover dijo que volar a la Luna durante la Semana Santa cristiana le hizo comprender “la belleza de la creación”. La Tierra es un oasis en medio de “un montón de nada, esta cosa que llamamos universo” donde la humanidad existe como una unidad, observó durante el fin de semana.

“Esta es una oportunidad para que recordemos dónde estamos, quiénes somos, y que somos lo mismo y que tenemos que superar esto juntos”, dijo Glover, estrechando las manos de sus compañeros de tripulación.

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