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Los astronautas del Artemis II canalizan el Apolo 8 con una impactante foto de la Tierra

Tras un histórico sobrevuelo lunar, la tripulación captó una impresionante imagen de la puesta de nuestro planeta

7 de abril de 2026 - 11:06 AM

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En esta imagen facilitada por la NASA, la tripulación del Artemis II captó esta vista de una puesta de Tierra el lunes 6 de abril de 2026, mientras volaban alrededor de la Luna. (NASA vía AP)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Houston - Los astronautas del Artemis II están ahora entrelazados para siempre con el Apollo 8.

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Un día después del histórico sobrevuelo lunar, la NASA hizo públicas el martes unas impactantes fotos tomadas por la tripulación estadounidense-canadiense.

Los cuatro astronautas imitaron la famosa toma de la salida de la Tierra del Apolo 8 en 1968: Earthset, que muestra nuestro planeta ocultándose tras la luna gris y llena de viruelas. Otra foto capta el eclipse solar total que se produjo cuando la luna bloqueó el sol desde la perspectiva de la tripulación.

Los tres estadounidenses y el canadiense se dirigen ahora a casa, con un amerizaje en el Pacífico previsto para el viernes.

Los tres astronautas del Apolo 8 se convirtieron en los primeros visitantes lunares del mundo, al orbitar la Luna en la Nochebuena de 1968. Su toma de la salida de la Tierra se convirtió en un símbolo del movimiento ecologista moderno.

Artemis II supone el primer regreso de la NASA a la Luna con astronautas, un paso fundamental hacia el alunizaje de otra tripulación dentro de dos años.

Esta imagen proporcionada por la NASA muestra una vista de la Tierra captada por el astronauta de la NASA y comandante de Artemis II, Reid Wiseman, desde la ventana de la nave Orion tras completar la maniobra de inyección translunar.La misión Artemis II devolverá a la humanidad a la órbita de la Luna por primera vez desde la misión Apolo 17 en 1972.Más adelante, Artemis IV proyecta marcar el regreso de astronautas a la superficie lunar para 2028, en un esfuerzo por emular y expandir los logros del programa Apolo y establecer una presencia humana más sostenida en el satélite natural.
1 / 18 | Desde el silencio del espacio: Artemis II revela impresionantes imágenes de la Tierra. Esta imagen proporcionada por la NASA muestra una vista de la Tierra captada por el astronauta de la NASA y comandante de Artemis II, Reid Wiseman, desde la ventana de la nave Orion tras completar la maniobra de inyección translunar. - NASA via AP

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.

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