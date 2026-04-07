Los astronautas del Artemis II canalizan el Apolo 8 con una impactante foto de la Tierra
Tras un histórico sobrevuelo lunar, la tripulación captó una impresionante imagen de la puesta de nuestro planeta
7 de abril de 2026 - 11:06 AM
7 de abril de 2026 - 11:06 AM
Houston - Los astronautas del Artemis II están ahora entrelazados para siempre con el Apollo 8.
Un día después del histórico sobrevuelo lunar, la NASA hizo públicas el martes unas impactantes fotos tomadas por la tripulación estadounidense-canadiense.
Los cuatro astronautas imitaron la famosa toma de la salida de la Tierra del Apolo 8 en 1968: Earthset, que muestra nuestro planeta ocultándose tras la luna gris y llena de viruelas. Otra foto capta el eclipse solar total que se produjo cuando la luna bloqueó el sol desde la perspectiva de la tripulación.
Los tres estadounidenses y el canadiense se dirigen ahora a casa, con un amerizaje en el Pacífico previsto para el viernes.
Los tres astronautas del Apolo 8 se convirtieron en los primeros visitantes lunares del mundo, al orbitar la Luna en la Nochebuena de 1968. Su toma de la salida de la Tierra se convirtió en un símbolo del movimiento ecologista moderno.
Artemis II supone el primer regreso de la NASA a la Luna con astronautas, un paso fundamental hacia el alunizaje de otra tripulación dentro de dos años.
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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.
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