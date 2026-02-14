Cuatro nuevos astronautas sustituyen a tripulación de la Estación Espacial Internacional

1 / 7 Cápsula de SpaceX acuatiza con los dos astronautas que se quedaron varados en la Estación Espacial Internacional

Los astronautas Butch Wilmore y Suni Williams, quienes se encontraban varados en el espacio acuatizaron sanos y salvos en la tarde del martes, culminando una larga misión que comenzó con un fallido vuelo de prueba de Boeing hace más de nueve meses.

The Associated Press