Ciencia y AmbienteEspacio y astronomía
Cuatro nuevos astronautas sustituyen a tripulación de la Estación Espacial Internacional

Un astronauta estadounidense, una francesa y una rusa toman el relevo tras la primera evacuación médica de la NASA en 65 años

14 de febrero de 2026 - 4:41 PM

Los astronautas de la misión Crew 12, desde la izquierda, el piloto Jack Hathaway, el cosmonauta ruso Andrei Fedyaev, la comandante Jessica Meir y la astronauta de la ESA Sophia Adenot, de Francia, salen del edificio de Operaciones y Comprobación antes de dirigirse a la plataforma 40 de la Estación Espacial de Cabo Cañaveral en Cabo Cañaveral, Florida, el viernes 13 de febrero de 2026, en una misión a la Estación Espacial Internacional. (John Raoux)
Cabo Cañaveral, Florida- La Estación Espacial Internacional volvió a funcionar a pleno rendimiento con la llegada el sábado de cuatro nuevos astronautas para reemplazar a colegas que se retiraron anticipadamente por problemas de salud.

SpaceX entregó a los astronautas estadounidenses, franceses y rusos un día después de lanzarlos desde Cabo Cañaveral.

La evacuación médica del mes pasado fue la primera de la NASA en 65 años de vuelos espaciales tripulados. Uno de los cuatro astronautas lanzados por SpaceX el verano pasado sufrió lo que las autoridades describieron como un grave problema de salud, lo que provocó su precipitado regreso. Eso dejó solo a tres tripulantes para mantener el lugar en funcionamiento -un estadounidense y dos rusos-, lo que llevó a la NASA a pausar las caminatas espaciales y recortar la investigación.

Jessica Meir y Jack Hathaway, de la NASA, Sophie Adenot, de Francia, y Andrei Fedyaev, de Rusia, se instalarán allí durante ocho o nueve meses. Meir, bióloga marina, y Fedyaev, antiguo piloto militar, ya han vivido allí antes. Durante su primera visita a la estación en 2019, Meir participó en la primera caminata espacial íntegramente femenina.

Adenot, piloto de helicópteros militares, es la segunda mujer francesa que vuela al espacio. Hathaway es capitán de la Marina estadounidense.

La NASA se ha negado a divulgar la identidad del astronauta que cayó enfermo en órbita el 7 de enero o a explicar lo sucedido, alegando razones de privacidad médica. El astronauta enfermo y otros tres regresaron a la Tierra más de un mes antes de lo previsto. Pasaron su primera noche en el hospital antes de regresar a Houston.

La agencia espacial dijo que no alteró sus controles médicos previos al vuelo para sus sustitutos.

The Associated Press
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
