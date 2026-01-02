El 2026 comienza con asombrosos espectáculos astronómicos: la “Luna del lobo” y lluvia de meteoros

El 2026 comienza con un espectáculo astronómico impresionante que promete maravillar a aficionados y curiosos por igual: el cielo nocturno se llenará de fenómenos que ocurren pocas veces en el año.

Este sábado, 3 de enero se podrá observar la primera súper Luna llena del año, acompañada por la lluvia de meteoros Las Cuadrántidas, mientras la Tierra alcanza el perihelio, su punto más cercano al Sol.

Así lo confirmó la Sociedad de Astronomía de Puerto Rico Inc. (SAPR), administrada por Los Observadores Comunitarios del Cielo para la Astronomía y la Educación (OCCAE), en comunicado de prensa.

La entidad avalada por el NASA Puerto Rico Space Grant Consortium dijo que la súper Luna llena ocurre cuando el satélite natural se encuentra un poco más cerca de lo habitual a la Tierra durante su fase llena (perigeo).

Este fenómeno puede ocurrir varias veces durante un año y se puede distinguir por la brillantez y tamaño que tiene que es un poco mayor a lo acostumbrado.

“Observando hacia el este a partir de las 6:35 p.m. tan pronto caiga el Sol hasta las 8:00 a.m. del próximo día (domingo), la Luna se verá un 14% más grande y un 30% más brillante de lo normal debido a que va a estar un poco más cerca de la Tierra. Tendrá a su lado al planeta Júpiter, que lo podemos identificar como un punto brillante y sin centelleo, que estará en conjunción o bastante cerca uno del otro desde el plano de perspectiva de la Tierra”, indicó el profesor Juan Villafañe, miembro y asesor de la SAPR.

A la Luna llena del mes de enero también se le conoce como la “Luna del lobo”, debido al aumento de aullidos de los lobos de acuerdo a algunas tribus nativo americanas, reveló la organización.

Por otro lado, Villafañe precisó que “la lluvia de meteoros Las Cuadrántidas, ocurre entre las noches del 27 de diciembre al 10 de enero, pero su pico máximo es durante la noche del sábado a partir de las 11:00 p.m. al amanecer del domingo”.

“El radial aparente desde donde parecen caer las estrellas fugaces o meteoros, es en dirección hacia el norte en donde está ubicada la constelación de Boötes también conocida como el Pastor de Bueyes. Este año tendremos la visibilidad de los meteoros un poco afectada por la brillantez de la Luna”, añadió Villafañe.

Las Cuadrántidas, que es el nombre que se le da a esta lluvia de meteoros; pudiera deberse al particulado proveniente del asteroide 2003 EH1 descubierto en marzo de 2003, comentó.

Finalmente, otro evento astronómico que ocurrirá mañana sábado es el perihelio, o momento más cercano durante el año de la Tierra a nuestra estrella más cercana el Sol durante su óbita o traslación alrededor de ella.

La SAPR invitó a todas aquellas personas que le tomen fotografías a la primera Súper Luna llena del 2026 a que las compartan a través de su página de Facebook.

La SAPR es una organización sin fines de lucro según definida por ley, que desde 1985 con motivo del paso del cometa Halley se ha encargado de promover el interés en la astronomía, para el disfrute, orientación y educación de la comunidad puertorriqueña en general.

“A través de la astronomía, se pueden practicar destrezas relacionadas con todas las ciencias y las áreas de conocimiento humano tales como física, la química, la biología, las altas matemáticas, la antropología, la sociología y hasta las ciencias políticas”, destacó la organización.

Por tanto, la SAPR aspira a ser el vehículo mediante el cual se pueda viabilizar el conocimiento de la astronomía hacia la comunidad en general.