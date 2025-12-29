La luna y el sol, grandes protagonistas de las maravillas cósmicas del nuevo año

Cabo Cañaveral - La Luna y el Sol compartirán protagonismo en 2026.

Las maravillas cósmicas del año comienzan con la Luna, que atraerá a los primeros astronautas que la visiten en más de 50 años, así como a una caravana de alunizajes robóticos, incluida la nueva Blue Moon de Jeff Bezos. El 3 de enero se espera una superluna y en mayo una luna azul astronómica.

El sol también generará expectación con un eclipse en anillo de fuego en la parte inferior del mundo en febrero y un eclipse solar total en la parte superior del mundo en agosto. Se esperan más auroras en lugares inesperados, aunque quizá no con tanta frecuencia como en los dos últimos años.

PUBLICIDAD

¿Y ese cometa que se desvió hacia nuestro territorio desde otra estrella? Aunque sigue siendo visible con potentes telescopios domésticos, el cometa 3I/Atlas, descubierto recientemente, se desvanece día a día tras pasar junto a la Tierra en diciembre.

En marzo, pasará cerca de Júpiter. Dentro de una década, cuando este extraño cometa helado abandone nuestro sistema solar, estará de vuelta en el espacio interestelar.

Es nuestro tercer visitante interestelar conocido. Los científicos prevén más.

“No puedo creer que se haya tardado tanto en encontrar tres”, afirma Paul Chodas, de la NASA, que lleva al acecho desde los años ochenta. Y con una tecnología cada vez mejor, “aumentarán las posibilidades de atrapar a otro visitante interestelar”.

He aquí un resumen de lo que nos depara el universo en 2026:

Próxima parada, luna

El próximo comandante de la misión lunar de la NASA, Reid Wiseman, afirmó que es muy probable que él y su tripulación sean los primeros en observar grandes franjas de la cara oculta de la Luna que no pudieron ver los astronautas del Apolo hace medio siglo. Sus observaciones podrían ser de gran ayuda para los geólogos y otros expertos que elijan futuros lugares de aterrizaje.

1 / 8 | Un espectáculo celestial: así se vio la Superluna desde varios países alrededor del mundo. Una persona fotografía la Superluna mientras se eleva detrás del Tower Bridge, en Londres. - Julia Demaree Nikhinson 1 / 8 Un espectáculo celestial: así se vio la Superluna desde varios países alrededor del mundo Una persona fotografía la Superluna mientras se eleva detrás del Tower Bridge, en Londres. Julia Demaree Nikhinson Compartir

Los tres estadounidenses y el canadiense, que despegarán a principios de año, pasarán a toda velocidad junto a la Luna, girarán en U tras ella y regresarán a la Tierra para concluir su misión de 10 días. La próxima tripulación del programa de exploración lunar Artemis de la NASA dejará las huellas de sus botas.

China y otras empresas estadounidenses tienen previsto realizar más alunizajes robóticos. A principios de año, el fundador de Amazon, Bezos, quiere que su empresa de cohetes Blue Origin lance un prototipo del módulo de aterrizaje lunar que está diseñando para los astronautas de la NASA. Esta demo de Blue Moon tendrá una altura de 26 pies (8 metros), mayor que la que llevó a los 12 caminantes lunares del Apolo a la superficie lunar. La versión Blue Moon para la tripulación tendrá casi el doble de esa altura.

PUBLICIDAD

Astrobotic Technology e Intuitive Machines regresan a la Luna con otro objetivo: aterrizar en 2026 con equipos científicos. La única entidad privada que ha logrado un alunizaje, Firefly Aerospace, se dirigirá a la cara oculta de la Luna en 2026.

China tiene como objetivo la región polar sur en el nuevo año, enviando un rover así como una llamada tolva para saltar a cráteres permanentemente ensombrecidos en busca de hielo.

Eclipses

El 12 de agosto se producirá un eclipse total de sol que comenzará en el Ártico y pasará por Groenlandia, Islandia y España. La totalidad durará dos minutos y 18 segundos, ya que la Luna se interpondrá entre la Tierra y el Sol para ocultarlo. En cambio, el eclipse solar total de 2027 durará 6 minutos y medio y pasará por más países.

1 / 15 | Un espectáculo astronómico: así se vio la "Luna de sangre" alrededor del mundo. Un eclipse lunar se produce cuando la Luna, la Tierra y el Sol se alinean. Así comenzó a verse la Luna desde Chicago cuando inició el evento. - Kiichiro Sato 1 / 15 Un espectáculo astronómico: así se vio la "Luna de sangre" alrededor del mundo Un eclipse lunar se produce cuando la Luna, la Tierra y el Sol se alinean. Así comenzó a verse la Luna desde Chicago cuando inició el evento. Kiichiro Sato Compartir

En 2026, el calentamiento consistirá en un eclipse en anillo de fuego en la Antártida el 17 de febrero, con sólo unas pocas estaciones de investigación en posición privilegiada. Sudáfrica y las regiones más meridionales de Chile y Argentina tendrán una visión parcial. Dos semanas después del anillo de fuego de febrero, se producirá un eclipse total de Luna y, a finales de agosto, un eclipse parcial.

Parada de planetas

Seis de los ocho planetas del sistema solar se pasearán por el cielo el 28 de febrero. Incluso una luna casi llena participará en el espectáculo, apareciendo junto a Júpiter. Urano y Neptuno requerirán prismáticos o telescopios. Pero Mercurio, Venus, Júpiter y Saturno deberían ser visibles a simple vista poco después de la puesta de Sol, si el tiempo lo permite, aunque Mercurio y Venus estarán bajos en el horizonte.

PUBLICIDAD

Marte será el único ausente. La buena noticia es que el planeta rojo se unirá a un desfile de seis planetas en agosto, en el que Venus se mantendrá al margen.

Superlunas

Tres superlunas iluminarán los cielos nocturnos en 2026, el asombroso resultado de una luna llena que se acerca a la Tierra más de lo habitual mientras orbita en un círculo no del todo perfecto. Las superlunas, que parecen más grandes y brillantes, son una atracción permanente para el público y no requieren ningún equipo, sólo los ojos.

La primera superluna del año, en enero, coincide con una lluvia de meteoritos, pero es probable que la luz de la Luna oculte las bolas de fuego más tenues. La segunda superluna de 2026 no se producirá hasta el 24 de noviembre, y la tercera -la última y más cercana del año- tendrá lugar la noche del 23 al 24 de diciembre. La superluna de Nochebuena pasará a 356.740 kilómetros de la Tierra.

Luces del norte y del sur

Se espera que el Sol provoque más erupciones en 2026 que podrían provocar tormentas geomagnéticas en la Tierra y dar lugar a auroras espectaculares. Sin embargo, la actividad solar debería empezar a remitir, ya que el ciclo solar de 11 años se encuentra finalmente en su fase descendente.

¿Por qué se vio un hueco rojizo y una luz extraña en el cielo desde Puerto Rico? Mira el video Desde Cabo Rojo hasta Las Marías, míralo bien.

Los meteorólogos espaciales, como Rob Steenburgh, de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, están impacientes por aprovechar todas las mediciones del viento solar que pronto realizará un observatorio que se pondrá en marcha en otoño.