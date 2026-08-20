Entrará a la atmósfera: NASA cancela misión para rescatar el observatorio Swift

Cabo Cañaveral, Florida— La misión para salvar el Observatorio Swift de la NASA se canceló el miércoles, lo que condena al telescopio a una reentrada en la atmósfera a altas temperaturas a finales de este año.

La NASA y Katalyst Space Technologies anunciaron la noticia más de un mes después de que la nave espacial Link, de la startup, despegara con el objetivo de rescatar el telescopio.

Katalyst indicó que Link no intentará capturar a Swift y elevarlo a una órbita más alta debido a problemas para controlar la nave espacial. La NASA señaló que esto significa que el telescopio se precipitará a través de la atmósfera tras más de 20 años rastreando algunas de las mayores explosiones del universo, como los estallidos de rayos gamma y las explosiones estelares.

La NASA pagó $30 millones a Katalyst para elevar el telescopio a una órbita más segura y duradera. La intensa actividad solar provocó que perdiera altitud más rápido de lo previsto. La nave de rescate entró en una espiral incontrolable unas semanas después de su despegue, a principios de julio. Aunque los controladores de vuelo lograron reducir el balanceo de Link, los problemas siguieron afectando a su capacidad para apuntar y posicionarse en órbita.

PUBLICIDAD

“Este no es el resultado por el que trabajábamos, pero eso no cambia el hecho de que mereciera la pena intentar esta misión”, declaró en un comunicado el administrador de la NASA, Jared Isaacman.

Observatorio Espacial Swift de la NASA. (Ilustraciones de Swift: NASA)

Como premio de consolación, Katalyst seguirá operando el Link cerca del telescopio para demostrar sus capacidades de cara a futuras operaciones de rescate.

El director ejecutivo de Katalyst, Ghonhee Lee, comentó que se trataba de una misión ambiciosa con un calendario exigente que se puso en marcha en menos de un año.

“Hemos asumido este reto de alto riesgo y alta recompensa, y estamos orgullosos de los hitos que hemos alcanzado a lo largo del camino”, señaló Lee en un comunicado. “Ya hemos aprendido muchísimo”.

Lanzado en 2004, los instrumentos científicos de Swift se apagaron a principios de este año para ralentizar su descenso. Hasta la semana pasada orbitaba a 347 kilómetros de altura.