Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Especiales
20 de agosto de 2026
84°Lluvias dispersas
Ciencia y AmbienteEspacio y astronomía
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Entrará a la atmósfera: NASA cancela misión para rescatar el observatorio Swift

Link no intentará capturar a Swift y elevarlo a una órbita más alta debido a problemas para controlar la nave espacial

20 de agosto de 2026 - 8:32 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Fotografía facilitada por la NASA en la que aparecen Kieran Wilson, investigador principal de LINK, y Hunter Robertson, ingeniero de sistemas espaciales, junto a su nave espacial en el interior del Simulador de Ambiente Espacial del Centro Goddard de la NASA, en Greenbelt, Maryland. (Sophia Roberts)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Cabo Cañaveral, Florida— La misión para salvar el Observatorio Swift de la NASA se canceló el miércoles, lo que condena al telescopio a una reentrada en la atmósfera a altas temperaturas a finales de este año.

RELACIONADAS

La NASA y Katalyst Space Technologies anunciaron la noticia más de un mes después de que la nave espacial Link, de la startup, despegara con el objetivo de rescatar el telescopio.

Katalyst indicó que Link no intentará capturar a Swift y elevarlo a una órbita más alta debido a problemas para controlar la nave espacial. La NASA señaló que esto significa que el telescopio se precipitará a través de la atmósfera tras más de 20 años rastreando algunas de las mayores explosiones del universo, como los estallidos de rayos gamma y las explosiones estelares.

La NASA pagó $30 millones a Katalyst para elevar el telescopio a una órbita más segura y duradera. La intensa actividad solar provocó que perdiera altitud más rápido de lo previsto. La nave de rescate entró en una espiral incontrolable unas semanas después de su despegue, a principios de julio. Aunque los controladores de vuelo lograron reducir el balanceo de Link, los problemas siguieron afectando a su capacidad para apuntar y posicionarse en órbita.

“Este no es el resultado por el que trabajábamos, pero eso no cambia el hecho de que mereciera la pena intentar esta misión”, declaró en un comunicado el administrador de la NASA, Jared Isaacman.

Observatorio Espacial Swift de la NASA.
Observatorio Espacial Swift de la NASA. (Ilustraciones de Swift: NASA)

Como premio de consolación, Katalyst seguirá operando el Link cerca del telescopio para demostrar sus capacidades de cara a futuras operaciones de rescate.

El director ejecutivo de Katalyst, Ghonhee Lee, comentó que se trataba de una misión ambiciosa con un calendario exigente que se puso en marcha en menos de un año.

“Hemos asumido este reto de alto riesgo y alta recompensa, y estamos orgullosos de los hitos que hemos alcanzado a lo largo del camino”, señaló Lee en un comunicado. “Ya hemos aprendido muchísimo”.

Lanzado en 2004, los instrumentos científicos de Swift se apagaron a principios de este año para ralentizar su descenso. Hasta la semana pasada orbitaba a 347 kilómetros de altura.

El telescopio espacial Hubble de la NASA podría beneficiarse de un impulso orbital y habría sido el siguiente en la lista para un intento de rescate si esta misión hubiera salido bien. El Hubble, de 36 años, también está perdiendo altitud debido a las recientes erupciones solares. No se sabe si al Hubble se le ha acabado ya la suerte.

Tags
Breaking NewsNASAEspacio
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
miércoles, 19 de agosto de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Ciencia y Ambiente
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: