No necesitas telescopio: dos cometas brillantes iluminarán el cielo y así puedes verlos

Nueva York - Dos cometas verdes brillantes están cruzando los cielos y son visibles para los observadores del cielo en el hemisferio norte.

Ambos provienen de los confines de nuestro sistema solar, posiblemente de lo que se conoce como la Nube de Oort, mucho más allá de Plutón. El Cometa Lemmon tendrá su encuentro más cercano con la Tierra el martes o alrededor de esa fecha. La otra bola de nieve cósmica, el Cometa SWAN, debería tener su sobrevuelo con la Tierra el lunes, pero se aleja del sol y probablemente se atenuará a medida que pasen los días.

Detectar dos cometas simultáneamente sin equipo especial es “raro, pero no sin precedentes”, dijo Carson Fuls, director del estudio del cielo con sede en la Universidad de Arizona que detectó el Cometa Lemmon.

Para ver el par, salga justo después del atardecer y mire hacia el cielo del norte para ver el Cometa Lemmon cerca del horizonte. El Cometa SWAN también estará cerca del horizonte, pero hacia el suroeste.

Los cometas dobles podrían ser visibles con binoculares hasta fin de mes, pero los expertos aún no están seguros de qué tan brillantes permanecerán, dijo la astrónoma Valerie Rapson de la Universidad Estatal de Nueva York en Oneonta.

Los cometas son restos congelados de la formación del sistema solar hace miles de millones de años. Se calientan a medida que se acercan al sol, liberando sus características colas fluidas.

El Cometa Lemmon, también designado C/2025 A6, fue descubierto en enero por un telescopio que exploraba el cielo nocturno en busca de asteroides cercanos a la Tierra. El Cometa SWAN, también conocido como C/2025 R2, fue descubierto en septiembre por un astrónomo aficionado que utilizó fotografías de una nave espacial operada por la NASA y la Agencia Espacial Europea.

Los cometas son verdes debido a los gases que emanan de sus superficies. Desde la Tierra, parecerán parches grises y borrosos.