Obama confirma que los extraterrestres “son reales”, aunque aclaró que nunca los ha visto

El expresidente estadounidense Barack Obama dijo durante una entrevista en un pódcast que los extraterrestres “son reales” pero no los ha visto en persona y negó que haya especímenes “escondidos” en la enigmática base militar ‘Área 51’ del estado de Nevada.

Al final de una entrevista en el pódcast del periodista Brian Tyler Cohen, este le propone una ronda rápida de preguntas y respuestas y le plantea si los extraterrestres son reales, a lo que el demócrata asiente, con un breve comentario: “Son reales, pero yo no los he visto”.

Y añade, sin entrar en más detalles: “Y no están siendo escondidos en... ¿Cómo se llama? Área 51. No hay unas instalaciones bajo tierra, a menos que haya una enorme conspiración y se la oculten al presidente de Estados Unidos”.

Después, el periodista le preguntó cuál fue la primera cuestión que quiso resolver cuando inició su presidencia, en 2009, a lo que Obama respondió con una sonrisa, retomando el hilo: “¿Dónde están los extraterrestres?”.

Obama, este domingo, ante la repercusión de esa respuesta, aclaró en Instagram que no vio “pruebas” de que los “extraterrestes hayan hecho contacto con nosotros” durante su presidencia, pero hizo una suposición “porque el universo es tan basto que es probable que haya vida ahí fuera”.

La CIA desclasificó en 2013 unos documentos que confirmaron la existencia de la base militar ‘Área 51’, creada por orden del presidente estadounidense Dwight Eisenhower a mediados de la década de 1950 para los ensayos del avión espía U-2, capaz de volar a gran altura y de cubrir distancias muy largas.