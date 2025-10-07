Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
7 de octubre de 2025
78°lluvia ligera
Ciencia y AmbienteFlora y Fauna
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Biólogo atacado por tiburón en Costa Rica asegura que el animal le dio “mordida de defensa”

El científico mexicano sufrió heridas en la cabeza y en el rostro tras colocarle un dispositivo al ejemplar

7 de octubre de 2025 - 8:57 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Esa mordida, que Hoyos comparó con la de cualquier perro que se defiende, lo lastimó en la cara, le quitó el visor y también rasgó las mangueras de suministro de aire para bucear. (Agencia EFE)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

SAN JOSÉ — Un biólogo marino mexicano atacado por un tiburón el 27 septiembre en la Isla del Coco, en el Pacífico de Costa Rica, dijo que el incidente fue una “mordida de defensa” del animal.

RELACIONADAS

En un video que acompañó un comunicado de la Coalición One Ocean Worldwide difundido el lunes, el biológo Mauricio Hoyos narró cómo fue ese momento en un sitio de la isla conocido como Roca Sucia, a 40 metros de profundidad. Ese día, contó, se acercó a una hembra de tiburón Galápagos para colocarle un transmisor que puede ser detectado con receptores.

“En el momento en que le coloqué este dispositivo, la hembra reaccionó, lo que hizo simplemente fue girar e inmediatamente venirse hacia mí con una, yo le llamo una mordida de defensa”, indicó el científico. “Simplemente fue que ella se sintió lastimada, se sintió vulnerable, vio un animal cerca de ella que la lastimó y lo que hizo simplemente fue defenderse”.

Tiburón es usado como taxi por un pulpo

Tiburón es usado como taxi por un pulpo

¡Míralo bien! Científicos no lo pueden creer.

Hoyos sufrió heridas en la cabeza y el rostro. Su traslado en el que intervinieron unidades del Cuerpo de Bomberos de Costa Rica tardó unas 36 horas, un recorrido de 550 kilómetros entre la isla y el puerto de Puntarenas.

Esa mordida, que Hoyos comparó con la de cualquier perro que se defiende, lo lastimó en la cara, le quitó el visor y también rasgó las mangueras de suministro de aire para bucear.

“La verdad es que yo no estaba tan asustado por el encuentro en sí, porque automáticamente supe que lo que fue lo identifiqué como simplemente una una mordida defensiva, no como un ataque”, reiteró.

Dijo que luego de ello trató de subir lo más lento posible con el poco aire que tenía para evitar una posible descompresión. Al salir a la superficie lo esperaba el capitán de la pequeña embarcación que los transportaba y debieron esperar un poco al otro buzo que los acompañaba.

Desde el puerto de Puntarenas fue trasladado a un hospital en San José, la capital del país, donde se le realizó un lavado quirúrgico, pues la mordida del animal había provocado la presencia de bacterias en sus heridas.

Una vez controlada la infección, los médicos pudieron realizar la cirugía reconstructiva en la cara de Hoyos, la cual tras una semana ha evolucionado con normalidad, según aseguró.

El científico mexicano viajará en las próximas horas en compañía de una enfermera para continuar la recuperación en su país.

Tags
Breaking NewsTiburonesCosta Rica
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
lunes, 6 de octubre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Ciencia y Ambiente
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: