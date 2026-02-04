Bomberos rescatan a un cisne atrapado en un río helado de Connecticut
Tardaron cerca de 30 minutos liberando al animal, cuyas patas quedaron congeladas en el agua
4 de febrero de 2026 - 3:51 PM
Los bomberos acudieron al rescate de un cisne que quedó atrapado en un río congelado de Connecticut esta semana.
El martes, los bomberos de Norwalk se pusieron trajes de rescate para aguas frías y utilizaron cuerdas para adentrarse con cuidado en el río Norwalk. Pronto descubrieron que las patas del cisne estaban congeladas en el hielo, y tardaron unos 30 minutos en liberar al ave y llevarla a la orilla sin incidentes.
No está claro cuánto tiempo estuvo atrapado el cisne antes de que lo descubrieran, y al principio los bomberos temían que hubiera muerto. Pero a medida que se acercaban, notaron movimiento y rápidamente se volvieron optimistas sobre su esfuerzo de rescate.
El subjefe Jonathan Maggio dijo que el cisne parecía agradecido por el rescate, señalando que el ave estaba “feliz de estar fuera del hielo”. El cisne fue llevado a un centro veterinario, que informa de que se encuentra bien y se espera que se recupere totalmente. Una vez que recupere sus fuerzas, el cisne será debidamente liberado.
