Flora y Fauna
Suscriptores
Servicio de noticias
Bomberos rescatan a un cisne atrapado en un río helado de Connecticut

Tardaron cerca de 30 minutos liberando al animal, cuyas patas quedaron congeladas en el agua

4 de febrero de 2026 - 3:51 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
No está claro cuánto tiempo estuvo atrapado el cisne antes de que lo descubrieran, y al principio los bomberos temían que hubiera muerto. (Norwalk Fire Department)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Los bomberos acudieron al rescate de un cisne que quedó atrapado en un río congelado de Connecticut esta semana.

El martes, los bomberos de Norwalk se pusieron trajes de rescate para aguas frías y utilizaron cuerdas para adentrarse con cuidado en el río Norwalk. Pronto descubrieron que las patas del cisne estaban congeladas en el hielo, y tardaron unos 30 minutos en liberar al ave y llevarla a la orilla sin incidentes.

No está claro cuánto tiempo estuvo atrapado el cisne antes de que lo descubrieran, y al principio los bomberos temían que hubiera muerto. Pero a medida que se acercaban, notaron movimiento y rápidamente se volvieron optimistas sobre su esfuerzo de rescate.

El subjefe Jonathan Maggio dijo que el cisne parecía agradecido por el rescate, señalando que el ave estaba “feliz de estar fuera del hielo”. El cisne fue llevado a un centro veterinario, que informa de que se encuentra bien y se espera que se recupere totalmente. Una vez que recupere sus fuerzas, el cisne será debidamente liberado.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.

Tags
Breaking NewsConnecticutFríoOla de frío
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
