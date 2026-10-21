Capturan una pitón de más de 18 pies de largo en Naranjito

Un cazador de serpientes de Florida conocido como Snakeaholic, junto a la organización Proyectos Retic, capturó en Naranjito una pitón reticulada de más de 18 pies, la más larga recopilada en Puerto Rico a la fecha.

De acuerdo a Odalys Luna, miembro de Proyectos Retic, el animal fue atrapado en el sector Mango Bajito del Barrio Nuevo, cerca de la carretera 167.

La culebra medía un total de 18 pies con cuatro pulgadas y según la publicación de Snakeaholic, estableció un nuevo récord por la captura de un ejemplar vivo en Puerto Rico.

“He estado trabajando extremadamente fuerte en Puerto Rico, aprendiendo a entender cómo se comporta esta especie”, dijo el cazador en su publicación en redes sociales.

De acuerdo al hombre, la pitón reticulada fue divisada estrangulando un gato detrás de una casa en el sector mencionado y fue ahuyentada montaña abajo.

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“Tomó todas mis habilidades de cazar y 20 minutos de búsqueda para encontrar esta serpiente en la jungla”, aseguró.

El animal fue divisado por el cazador dentro de un arbusto y posteriormente le atraparon la cabeza hasta sacarlo de la vegetación para por fin capturarlo.