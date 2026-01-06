DRNA investiga la muerte de un manatí en una playa de Guánica

El Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) investiga la muerte de un manatí hallado en la mañana del 31 de diciembre en la playa Las Pardas, en Guánica.

“En la mañana del 31 de diciembre, a eso de las 10:28, personal del Cuerpo de Vigilantes recibió la información sobre un manatí muerto en el área de la playa Las Pardas. Procedimos a investigar y localizamos el cuerpo del manatí. Procedimos a llevarlo a la orilla donde biólogos del Laboratorio Pesquero del DRNA ubicado en Cabo Rojo le realizaron una necropsia. Posteriormente, los restos fueron trasladados al laboratorio para continuar el estudio”, explicó el comisionado del Cuerpo de Vigilantes, Nelson Cruz, en declaraciones escritas.

Al momento, la agencia no ha revelado, de manera preliminar, la causa de muerte del mamífero marino.

“Reiteramos la importancia de observar todas las regulaciones y leyes que rigen la navegación en Puerto Rico”, agregó el comisionado.

La Ley de Protección de Mamíferos Marinos de Estados Unidos y la Ley de Especies en Peligro de Extinción establece que los manatíes forman parte del grupo de especies en peligro de extinción.

Según el portal del DRNA, se estima que, en Puerto Rico, habitan alrededor de 600 a 700 ejemplares de esta especie marina.

Cualquier persona que tenga sospecha o conocimiento de alguna especie en peligro, puede llamar al Cuerpo de Vigilantes al (787) 999-2200, extensiones 2910 o 2911. También, puede reportar estas situaciones usando la aplicación Dolphin & Whale 911, que comunica directamente con el Programa de Rescate de Mamíferos Marinos.