Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
Ciencia y AmbienteFlora y Fauna
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

DRNA investiga la muerte de un manatí en una playa de Guánica

El animal marino fue hallado en la costa en la mañana del 31 de diciembre

6 de enero de 2026 - 9:56 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La ciudadanía puede reportar cualquier asunto relacionado a un manatí, llamando al teléfono 787-999-2200, extensión 2911. (Suministrada)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

El Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) investiga la muerte de un manatí hallado en la mañana del 31 de diciembre en la playa Las Pardas, en Guánica.

RELACIONADAS

“En la mañana del 31 de diciembre, a eso de las 10:28, personal del Cuerpo de Vigilantes recibió la información sobre un manatí muerto en el área de la playa Las Pardas. Procedimos a investigar y localizamos el cuerpo del manatí. Procedimos a llevarlo a la orilla donde biólogos del Laboratorio Pesquero del DRNA ubicado en Cabo Rojo le realizaron una necropsia. Posteriormente, los restos fueron trasladados al laboratorio para continuar el estudio”, explicó el comisionado del Cuerpo de Vigilantes, Nelson Cruz, en declaraciones escritas.

Al momento, la agencia no ha revelado, de manera preliminar, la causa de muerte del mamífero marino.

Como nunca lo habías visto: el manatí Moisés reaparece y se roba el show

Como nunca lo habías visto: el manatí Moisés reaparece y se roba el show

El manatí más famoso de Puerto Rico causó sensación en la Playa Húcares, en Naguabo.

“Reiteramos la importancia de observar todas las regulaciones y leyes que rigen la navegación en Puerto Rico”, agregó el comisionado.

La Ley de Protección de Mamíferos Marinos de Estados Unidos y la Ley de Especies en Peligro de Extinción establece que los manatíes forman parte del grupo de especies en peligro de extinción.

Según el portal del DRNA, se estima que, en Puerto Rico, habitan alrededor de 600 a 700 ejemplares de esta especie marina.

Cualquier persona que tenga sospecha o conocimiento de alguna especie en peligro, puede llamar al Cuerpo de Vigilantes al (787) 999-2200, extensiones 2910 o 2911. También, puede reportar estas situaciones usando la aplicación Dolphin & Whale 911, que comunica directamente con el Programa de Rescate de Mamíferos Marinos.

De igual forma, puede comunicarse con el Centro de Conservación de Manatíes al (787) 400-2782.

Tags
Breaking NewsGuánicaManatíesDepartamento de Recursos Naturales y Ambientales
ACERCA DEL AUTOR
Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
martes, 6 de enero de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Ciencia y Ambiente
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: