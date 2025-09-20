Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
20 de septiembre de 2025
88°nubes dispersas
Ciencia y AmbienteFlora y Fauna
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

“¡Moisés se cree morsa”: captan al famoso manatí haciendo de las suyas en Naguabo

El icónico mamífero marino reapareció en las aguas de la Villa Pesquera y provocó carcajadas entre los pescadores y visitantes

20 de septiembre de 2025 - 9:19 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El avistamiento ocurrió en la playa Húcares. (Captura de pantalla)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

Treinta y tres años después de haber sido rescatado en Levittown, Moisés, el manatí más famoso de Puerto Rico, sigue robándose el “show” y haciendo de las suyas.

RELACIONADAS

Esta vez, el icónico mamífero marino decidió dar un espectáculo inesperado en la Villa Pesquera de Naguabo, donde intentó subirse a una lancha ante la mirada incrédula de pescadores y visitantes.

Entre risas y gritos de “¡Moisés, deja esa lancha tranquila!” y “¡Moisés se cree morsa!”, el manatí se aferró a la embarcación.

El travieso Moisés no se dio por vencido, pues siguió intentando abordar la lancha hasta que logró hundirla parcialmente. Poco después, un hombre se zambulló en el agua para ayudar en la situación y asegurarse de que no hubiera peligro.

El momento, captado en video por Carlos J. Velásquez y difundido por la organización sin fines de lucro Conservación Con Ciencia, rápidamente se volvió tema de conversación en las redes.

Aunque la escena resultó cómica para los presentes, la entidad recordó a los nautas —en especial a los que utilizan motoras acuáticas (“jet skis”)— navegar con precaución y a baja velocidad por la zona, ya que Moisés suele merodear esas aguas.

“Por favor, ¡estén atentos y despacio! Con la situación, todo bien, lancha está bien, Moisés ya se apartó de la rampa, pero siempre está por el área", escribió la organización en su publicación.

La historia de Moisés en voz de su cuidador: "Fue como graduar a un hijo de High School"

La historia de Moisés en voz de su cuidador: "Fue como graduar a un hijo de High School"

Conoce el relato del oceanógrafo Antonio Mignucci, a cargo del Centro de Conservación de Manatíes del Caribe.

En marzo, se cumplieron 33 años desde que Moisés fue rescatado en 1991 cuando varios pescadores encontraron a una pequeña cría nadando en las aguas de un caño bajo el puente de la avenida Los Dominicos, en Levittown. Todo apuntaba a que su madre había sido cazada

El mamífero pronto se convirtió en un ícono en la década de los 90. Después de todo, se trataba del primer manatí rescatado en la isla.

Cuando cumplió dos años y medio, llegó el momento más esperado: su liberación y retorno a la vida silvestre.

Moisés ha sido descrito como un manatí geriátrico, pues esta especie tiene una expectativa de vida entre unos 15 a 25 años.

Hoy, Moisés vive completamente libre y su legado es recordado por varias generaciones con afecto y nostalgia. En la cultura popular, también quedó inmortalizado con una canción titulada “Moisés llegó del Mar”, interpretada por el fenecido cantautor Tony Croatto, quien narró emotivos momentos en la rehabilitación y posterior liberación del manatí.

Reaparece el manatí Moisés: mira el emotivo video

Reaparece el manatí Moisés: mira el emotivo video

“Moisés sigue vivo y en libertad”.

El reciente avistamiento de Moisés se da en momentos en que el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) espera prohibir, mediante una orden administrativa, la operación de motoras “jet-skis” en la bahía de Salinas, considerada la zona de mayor concentración de manatíes en Puerto Rico y donde, a inicios de agosto, se halló muerto a un individuo adulto de esta especie a raíz del impacto de la hélice de una embarcación de motor.

La muerte del macho adulto fue la segunda registrada en las aguas de Salinas a causa de un impacto de embarcación en menos de un mes, luego que, en julio, se encontrara a una hembra en la cercana bahía de Jobos.

Cualquier persona que tenga sospecha o conocimiento de alguna especie en peligro, puede llamar al Cuerpo de Vigilantes al 787-724-5700. También puede reportar estas situaciones usando la aplicación Dolphin & Whale 911, que comunica directamente con el Programa de Rescate de Mamíferos Marinos.

Tags
Breaking NewsManatíesNaguaboAnimales
ACERCA DEL AUTOR
Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
sábado, 20 de septiembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Ciencia y Ambiente
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: