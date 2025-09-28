Nace en un zoológico belga un guacamayo azul de Brasil, extinto en estado salvaje hace 25 años

El zoológico belga Pairi Daiza anunció el excepcional nacimiento en sus instalaciones de un guacamayo azul o ara de Spix (Cyanopsitta spixii), un loro originario del noreste de Brasil catalogado como extinto en estado salvaje desde hace 25 años.

El ave nació el 21 de septiembre en el Centro de Conservación de Especies de Aves Amenazadas de Pairi Daiza, en el suroeste de Bélgica, donde hay doce de esos animales en el marco de un programa internacional de reproducción en colaboración con el Instituto Chico Mendes para la Conservación de la Biodiversidad (ICMBio) en Brasil y el zoológico de São Paulo.

Desde su llegada al parque, los guacamayos han puesto cien huevos, pero ninguno de ellos estaba fecundado, y fue en el intento 101º cuando un polluelo rompió el cascarón.

“Desde su nacimiento, este tesoro es alimentado a mano cada dos horas. De apenas 13 gramos al nacer, hoy pesa un poco más de 30 gramos. Pero sus primeros días siguen siendo extremadamente frágiles: cada cuidado, cada gesto cuenta para darle todas las oportunidades de sobrevivir”, señaló el zoo en la red social Facebook.

PUBLICIDAD

El pájaro se hizo famoso gracias al personaje Blu de la película de dibujos animados “Río”, agregó el zoológico que calificó el nacimiento como “un verdadero milagro vivo”.

1 / 10 | Tesoros vivos: conoce estos 10 animales únicos de Puerto Rico. La cotorra puertorriqueña es la única especie de cotorra nativa de Puerto Rico y está en peligro de extinción por factores como la destrucción de su hábitat y la caza ilegal. - Ramon "Tonito" Zayas 1 / 10 Tesoros vivos: conoce estos 10 animales únicos de Puerto Rico La cotorra puertorriqueña es la única especie de cotorra nativa de Puerto Rico y está en peligro de extinción por factores como la destrucción de su hábitat y la caza ilegal. Ramon "Tonito" Zayas Compartir

El nuevo guacamayo de Spix no será reintroducido en la naturaleza, sino que se convertirá en un ave reproductora dentro del programa de conservación del zoológico y no se exhibirá al público.