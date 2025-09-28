Opinión
28 de septiembre de 2025
78°nubes dispersas
Ciencia y AmbienteFlora y Fauna
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Nace en un zoológico belga un guacamayo azul de Brasil, extinto en estado salvaje hace 25 años

El pájaro se hizo famoso gracias al personaje Blu de la película de dibujos animados “Río”

28 de septiembre de 2025 - 9:09 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Desde su llegada al parque, los guacamayos han puesto cien huevos, pero ninguno de ellos estaba fecundado, y fue en el intento 101 cuando un polluelo rompió el cascarón. (Agencia EFE)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

El zoológico belga Pairi Daiza anunció el excepcional nacimiento en sus instalaciones de un guacamayo azul o ara de Spix (Cyanopsitta spixii), un loro originario del noreste de Brasil catalogado como extinto en estado salvaje desde hace 25 años.

El ave nació el 21 de septiembre en el Centro de Conservación de Especies de Aves Amenazadas de Pairi Daiza, en el suroeste de Bélgica, donde hay doce de esos animales en el marco de un programa internacional de reproducción en colaboración con el Instituto Chico Mendes para la Conservación de la Biodiversidad (ICMBio) en Brasil y el zoológico de São Paulo.

Desde su llegada al parque, los guacamayos han puesto cien huevos, pero ninguno de ellos estaba fecundado, y fue en el intento 101º cuando un polluelo rompió el cascarón.

“Desde su nacimiento, este tesoro es alimentado a mano cada dos horas. De apenas 13 gramos al nacer, hoy pesa un poco más de 30 gramos. Pero sus primeros días siguen siendo extremadamente frágiles: cada cuidado, cada gesto cuenta para darle todas las oportunidades de sobrevivir”, señaló el zoo en la red social Facebook.

El pájaro se hizo famoso gracias al personaje Blu de la película de dibujos animados “Río”, agregó el zoológico que calificó el nacimiento como “un verdadero milagro vivo”.

La cotorra puertorriqueña es la única especie de cotorra nativa de Puerto Rico y está en peligro de extinción por factores como la destrucción de su hábitat y la caza ilegal.La boa puertorriqueña es una culebra no venenosa y es el reptil más grande entre los endémicos de Puerto Rico.El sapo concho puertorriqueño está en peligro de extinción. Sus mayores amenazas incluyen la destrucción de su hábitat y la introducción de especies como el sapo común, ratas y mangostas.
1 / 10 | Tesoros vivos: conoce estos 10 animales únicos de Puerto Rico. La cotorra puertorriqueña es la única especie de cotorra nativa de Puerto Rico y está en peligro de extinción por factores como la destrucción de su hábitat y la caza ilegal. - Ramon "Tonito" Zayas

El nuevo guacamayo de Spix no será reintroducido en la naturaleza, sino que se convertirá en un ave reproductora dentro del programa de conservación del zoológico y no se exhibirá al público.

La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) considera al ara de Spix como extinta en estado salvaje desde el año 2000.

