Ciencia y AmbienteOtros
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Curan tumor agresivo a un bebé antes de nacer en Francia

Un novedoso tratamiento administrado por vía oral a la madre lo hizo posible

16 de febrero de 2026 - 12:34 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Se trató del Sirolimus, un antiangiogénico que limita la proliferación de los vasos sanguíneos, lo que permitió frenar el crecimiento del tumor. (George Walker IV)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

París - Un equipo médico de Francia logró curar a un bebé con un agresivo tumor vascular, cuando aún estaba en el útero de su madre, gracias a un medicamento administrado a la madre por vía oral, un exitoso tratamiento pionero para este tipo de dolencia y hecho público este lunes.

En el inicio del octavo mes de embarazo, los médicos, gracias a una ecografía, diagnosticaron que el feto tenía el síndrome de Kasabach-Merritt, un tipo de tumor especialmente agresivo que se desarrolla en el cuello y que puede provocar la muerte prenatal por el riesgo de compresión de la respiración.

Fue entonces cuando, a finales del pasado año, el centro de referencia de anomalías vasculares superficiales de los Hospicios Civiles de Lyon, especialista en estas patologías raras, propuso que se realizase un tratamiento antes del nacimiento mediante la administración a la madre de un medicamento vía oral capaz de traspasar la placenta y llegar así al feto.

Se trató del Sirolimus, un antiangiogénico que limita la proliferación de los vasos sanguíneos, lo que permitió frenar el crecimiento del tumor. Fue la primera vez que se utilizó una terapia así para tratar un tumor vascular de este tipo, de acuerdo con el equipo médico.

Issa nació por cesárea en la maternidad de Hautepierre, en Estrasburgo, el 14 de noviembre de 2025.

El tamaño del tumor había disminuido y el bebé no necesitó ser intubado para respirar, aunque su nivel de plaquetas era bastante bajo, lo que requirió una transfusión plaquetaria. Issa fue dado de alta del hospital un mes después de su nacimiento.

“Es un tratamiento excepcional que ha permitido salvar a este niño, con una malformación que ha sido estabilizada”, celebró la doctora Alexandra Spiegel-Bouhadid, hematóloga del servicio de pediatría del GHR Mulhouse Sud-Alsace, quien sigue a Issa desde su nacimiento.

Chris Minella, médico referente del Centro Pluridisciplinario de Diagnóstico Prenatal de los Hospitales Universitarios de Estrasburgo, ha sido otro de los doctores que ha seguido al pequeño desde el principio.

Hoy y con 3 meses, Issa presenta una masa en la parte baja del rostro, pero es un bebé sonriente y despierto, de acuerdo con su madre, Viviane, de 34 años.

ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
