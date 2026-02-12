Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasMundo
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Marie-Rose Tessier, segunda persona más longeva del mundo, muere a los 115 años en Francia

Murio en una residencia de adultos mayores en Les Sables-d’Olonne

12 de febrero de 2026 - 9:42 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Al abarcar más de un siglo de vida, Marie-Rose Tessier vivió la Primera Guerra Mundial y luego la Segunda, que la marcaron para siempre: el 18 de abril de 1944, con tan solo 33 años, perdió a su esposo, Auguste Charles Tessier, quien murió bajo bombardeos. (Christophe Ena)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

La francesa Marie-Rose Tessier, la persona más longeva de Francia y segunda del mundo, falleció el martes a los 115 años, anunció su nieta a la prensa local hoy.

RELACIONADAS

Nacida el 21 de mayo de 1910, Marie-Rose Tessier murió en una residencia de ancianos en la localidad balnearia de Les Sables-d’Olonne, en el oeste de Francia, donde residía desde 2010.

Fue considerada la persona más anciana conocida en Francia desde la muerte, en 2023 y a los 118 años, de la entonces decana de la humanidad, sor Sor Lucile Randon, y luego en la segunda persona de mayor edad del mundo el 30 de abril de 2025.

“No importa en absoluto ser vieja. Lo que más me duele es no poder ver. No se puede leer, no se puede tejer. ¡No se puede hacer nada cuando no se puede ver!”, declaró la centenaria a la cadena France 3 en 2023.

Proveniente de una familia de agricultores, se crió en la granja de sus padres siendo la menor de los hermanos y única hija. Además estaba “profundamente apegada a su tierra natal”, declaró en un comunicado este miércoles el Ayuntamiento de la localidad de Beaurepaire, donde nació.

Al abarcar más de un siglo de vida, Marie-Rose Tessier vivió la Primera Guerra Mundial y luego la Segunda, que la marcaron para siempre: el 18 de abril de 1944, con tan solo 33 años, perdió a su esposo, Auguste Charles Tessier, quien murió bajo bombardeos.

De su unión nacieron dos hijas, Denise e Yvette, a quienes dedicó “toda su energía con valentía y dignidad”, junto a las que será enterrada ahora, dijo el Ayuntamiento de su pueblo natal.

Vivió también en la localidad de Fougères, no lejos del Monte Saint Michel, y posteriormente en París, antes de regresar en 2010 a la región de Vendée, para ingresar en la residencia de ancianos en la que pasaría los últimos quince años de su vida.

En 2021, el autor Jean-Marie Poirier la entrevistó para su libro ‘Pose vagabonde’ (Pose errante ), en el que habló con emoción sobre sus recuerdos de infancia.

“Todavía me veo bajo el cerezo en casa; mis hermanos subían al árbol y me tiraban las cerezas”, y a los cinco años, iba sola a la escuela. “Cruzaba un campo y, luego, rodeando el estanque, llegaba cerca de la iglesia. En aquella época, los padres no se preocupaban; era una época de gran libertad”, decía.

Tags
Breaking NewsFrancia
ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
miércoles, 11 de febrero de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: