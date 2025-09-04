¿El LSD podría reducir la ansiedad? Estos fueron los hallazgos de un estudio

Washington — El LSD redujo los síntomas de ansiedad en un estudio de fase intermedia publicado el jueves, allanando el camino para pruebas adicionales y la posible aprobación médica de un fármaco psicodélico que ha estado prohibido en Estados Unidos durante más de medio siglo.

Los resultados del fabricante de fármacos Mindmed probaron varias dosis de LSD en pacientes con trastorno de ansiedad generalizada de moderado a grave, y los beneficios duraron hasta tres meses. La compañía planea realizar estudios de seguimiento para confirmar los resultados y luego solicitar la aprobación de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés).

A partir de la década de 1950, los investigadores publicaron una serie de artículos que exploraban los usos terapéuticos del LSD, aunque la mayoría de ellos no cumplen con los estándares modernos.

“Veo este artículo como un paso claro en la dirección de revivir esa antigua investigación, aplicar nuestros estándares modernos y determinar cuáles son los costos y beneficios reales de estos compuestos”, dijo Frederick Barrett, quien dirige el centro psicodélico de la Universidad Johns Hopkins y no participó en la investigación.

PUBLICIDAD

La investigación psicodélica está repuntando. Los psicodélicos se encuentran en medio de un resurgimiento popular y científico, con conferencias, documentales, libros y revistas médicas que exploran su potencial para afecciones como la depresión, la ansiedad y el trastorno de estrés postraumático.

La FDA ha designado a la psilocibina, el MDMA y ahora el LSD como posibles terapias “innovadoras” basándose en los primeros resultados.

Aún así, los fármacos no han tenido un camino fácil hacia el mercado. El año pasado, la FDA rechazó el MDMA, también conocido como éxtasis, como tratamiento para el trastorno de estrés postraumático, citando métodos de estudio defectuosos, posible sesgo en la investigación y otros problemas.

El nuevo estudio del LSD, publicado por el Journal of the American Medical Association, aborda algunos de esos problemas.

El MDMA, como muchos otros psicodélicos, se probó en combinación con horas de terapia de conversación por parte de profesionales de la salud capacitados. Ese enfoque resultó problemático para los revisores de la FDA, quienes dijeron que era difícil separar los beneficios del fármaco de los de la terapia.

El estudio del LSD adoptó un enfoque más simple: los pacientes recibieron una sola dosis de LSD, bajo supervisión profesional, pero sin terapia, y luego se les hizo un seguimiento durante aproximadamente tres meses.

El documento no detalla cómo se preparó a los pacientes para la experiencia ni qué tipo de seguimiento recibieron, lo cual es crucial para comprender la investigación, señaló Barrett.

“En muchos casos, las personas pueden tener experiencias subjetivas tan poderosas que pueden necesitar hablar con un terapeuta para que les ayude a darles sentido”, dijo.

PUBLICIDAD

Ansiedad aliviada, pero quedan preguntas. Para el estudio, los investigadores midieron los síntomas de ansiedad en casi 200 pacientes que recibieron aleatoriamente una de cuatro dosis de LSD o un placebo. El objetivo principal era encontrar la dosis óptima del fármaco, que puede causar alucinaciones visuales intensas y, ocasionalmente, sentimientos de pánico o paranoia.

A las cuatro semanas, los pacientes que recibieron las dos dosis más altas tuvieron puntuaciones de ansiedad significativamente más bajas que los que recibieron placebo o dosis más bajas. Después de 12 semanas, el 65% de los pacientes que tomaron la dosis de LSD más eficaz (100 miligramos) continuaron mostrando beneficios y casi el 50% se consideró que estaban en remisión. Los efectos secundarios más comunes incluyeron alucinaciones, náuseas y dolores de cabeza.

Los pacientes que recibieron píldoras simuladas también mejoraron, un fenómeno común en los estudios psicodélicos y psiquiátricos, pero sus cambios fueron menos de la mitad del tamaño de los que recibieron el fármaco real.

La investigación no fue inmune a los problemas observados en estudios similares.

La mayoría de los pacientes pudieron adivinar correctamente si habían recibido LSD o una píldora simulada, lo que socava el enfoque “cegado” que se considera fundamental para establecer objetivamente los beneficios de un nuevo medicamento. Además, una parte importante de los pacientes tanto en el grupo de placebo como en el de tratamiento abandonaron el estudio al principio, lo que redujo el conjunto de datos final.

Tampoco estaba claro cuánto tiempo podrían seguir beneficiándose los pacientes.

Mindmed está llevando a cabo dos grandes ensayos en fase tardía que rastrearán a los pacientes durante un período de tiempo más largo y, si tienen éxito, se presentarán para su aprobación a la FDA.

PUBLICIDAD

“Es posible que algunas personas necesiten un nuevo tratamiento”, dijo el Dr. Maurizio Fava del Mass General Brigham Hospital, el autor principal del estudio y asesor de Mindmed. “Cuántos retratamientos, aún no lo sabemos, pero el efecto duradero es bastante significativo”.

Interés de la administración de Donald Trump. El Secretario de Salud Robert F. Kennedy Jr. y otros funcionarios de la administración han expresado interés en la terapia psicodélica, lo que sugiere que podría recibir una revisión acelerada para los veteranos y otras personas que sufren heridas psicológicas.

El trastorno de ansiedad generalizada es uno de los trastornos mentales más comunes, que afecta a casi el 3% de los adultos en Estados Unidos, según los Institutos Nacionales de la Salud. Los tratamientos actuales incluyen psicoterapia, antidepresivos y fármacos contra la ansiedad como las benzodiazepinas.

La posibilidad de utilizar el LSD como tratamiento médico no es nueva.

En las décadas de 1950 y 1960 se publicaron más de 1,000 artículos que documentaban el uso del LSD para tratar la adicción al alcohol, la depresión y otras afecciones. Pero una reacción federal estaba en pleno apogeo a finales de la década de 1960, cuando los psicodélicos se vincularon a figuras de la contracultura como Timothy Leary, el ex profesor de Harvard que famosamente promovió los fármacos como un medio para “encenderse, sintonizarse y abandonar”.

Una ley de 1970 que clasificaba el LSD y otros psicodélicos como fármacos de la Lista 1, sin ningún uso médico y con un alto potencial de abuso, esencialmente detuvo la investigación en Estados Unidos.

PUBLICIDAD

Cuando un puñado de organizaciones sin fines de lucro comenzaron a reevaluar los fármacos en las décadas de 1980 y 1990, se centraron en alucinógenos menos conocidos como el MDMA y la psilocibina, el ingrediente principal de los hongos mágicos, para evitar las controversias históricas que rodean al LSD.