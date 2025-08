Ansiedad de propósito: qué la causa, cómo se manifiesta y cuál es el mejor remedio para tratarla

“Hay muchos mandatos para encontrar un propósito, pero no mucho apoyo para encontrarlo”, dijo Michael Steger, profesor de la Colorado State University y director de su Center for Meaning and Purpose.

¿Cómo se define “propósito”?

Algunas de las antiguas guías han desaparecido

“Parte de lo que es tener una conciencia humana es pensar en nuestro lugar en el universo”, dijo Jody Day, psicoterapeuta y autora de “Living the Life Unexpected: How to Find Hope, Meaning and a Fulfilling Future without Children”.