¿Puede el magnesio mejorar el sueño y reducir la ansiedad? Esto dice un nuevo estudio

Aparte de los suplementos que hay en el mercado, una de las fuentes alimenticias más ricas en magnesio incluye espinacas, chocolate negro, semillas y frutos secos como las almendras , entre otros. Algunas investigaciones sugieren que la ingesta de magnesio es de gran ayuda para aliviar la ansiedad, pero estos no deben considerarse como una solución general , así lo explicó Gregory Scott Brown, psiquiatra, profesor en la Universidad de Texas en Austin y autor de ‘La mente autocurativa’.

“Definitivamente, necesitamos más estudios de mayor envergadura, pero hay evidencia de que el magnesio puede ayudar con la ansiedad leve e incluso con formas leves de depresión ”, afirmó Brown. Aunque muchas personas creen que el magnesio ayuda a conciliar el sueño por los múltiples beneficios que tiene, la realidad podría llegar a ser otra, dado que hasta el momento no hay investigaciones que avalen esta teoría.

A pesar de que son muchos los estudios que hablan de los beneficios que tiene el magnesio para aliviar el sueño, algunos investigadores no están 100 por ciento seguros de que este lo cure en su totalidad. “La mayoría de los especialistas en sueño no recetan magnesio a personas con mala calidad de sueño porque simplemente no contamos con los datos necesarios, por lo que la mayoría de los pacientes que toman magnesio para mejorar el sueño lo hacen sin supervisión”, afirmó Rishi.