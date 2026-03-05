Opinión
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Estudiantes de intermedia y superior de todo Puerto Rico participarán en campeonato de robótica

La iniciativa persigue fomentar la educación de destrezas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas

5 de marzo de 2026 - 6:12 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El evento exhibirá robots diseñados, construidos y programados por los jóvenes, entre los 12 y 18 años, en equipos divididos por escuela. (Suministrada)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Como parte de un esfuerzo para promover la innovación juvenil en la tecnología a través del diseño avanzado de robots, la programación autónoma y la resolución colaborativa de problemas, estudiantes de nivel intermedio y superior de toda la isla participarán del Campeonato First Tech Challenge Puerto Rico 2026, principal torneo de robótica local, en el colegio Tasis, en Dorado.

RELACIONADAS

La actividad se llevará a cabo este próximo 7 de marzo y exhibirá robots diseñados, construidos y programados por los jóvenes, entre los 12 y 18 años, en equipos divididos por escuela.

“En Eureka, nos llena de orgullo ver cómo nuestros estudiantes transforman su curiosidad en competencias técnicas de alto nivel. Estamos cultivando hoy la fuerza laboral que Puerto Rico necesita: jóvenes capacitados en pensamiento crítico y liderazgo, listos para integrarse con éxito en las industrias globales. Al ver su desempeño, queda claro que el talento en nuestra isla es de calibre mundial y que el futuro de nuestra competitividad tecnológica está en las mejores manos”, dijo –en comunicado de prensa– Miray Ramy, directora de Eureka Enrichment Services, organización sin fines de lucro en Puerto Rico dedicada a ofrecer programas educativos STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas) y que coordina el concurso.

El campeonato forma parte de la temporada global de un desafío conocido como DECODE, presentado por la plataforma tecnológica RTX, que reta a los jóvenes a “explorar las historias detrás de los artefactos del mundo, conectando las innovaciones del pasado con los descubrimientos del futuro” bajo el tema “First Age 2025-2026”.

Además, Amgen, empresa biotecnológica, colaborará como patrocinador local del evento, junto a RTX, proporcionando voluntarios profesionales que actuarán como oficiales del evento y garantizarán que la competencia cumpla con los más altos estándares técnicos y profesionales.

“En Amgen y en la Fundación Amgen, creemos firmemente que fomentar la curiosidad científica y el pensamiento crítico desde temprana edad es la base de la innovación del mañana. Al apoyar estas competencias de robótica para estudiantes de nivel intermedio y superior, contribuimos a desarrollar la próxima generación de líderes en el campo de STEM en Puerto Rico, brindándoles las herramientas del mundo real que transforman su pasión en soluciones tangibles para los desafíos globales”, indicó Sylnés Centeno, directora de Asuntos Corporativos de Amgen.

Ambos organizadores exhortaron a docentes y líderes de los sectores público y privado a participar de la actividad, que será gratuita y abierta al público.

ACERCA DEL AUTOR
Redacción El Nuevo Día
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
