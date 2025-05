Gestan una microrred solar comunitaria para el casco urbano de Cabo Rojo

“En estos apagones (generales) del 31 de diciembre y el 16 de abril, especulo que hay personas que murieron por no tener servicio eléctrico. Dentro de una población de 3 millones de personas, estoy seguro que una, dos, tres, 10 personas murieron del 16 al 18 de abril, o el 31 de diciembre, por no tener energía eléctrica. Esta iniciativa va dirigida a eso, a disminuir que estas personas, que viven en comunidades vulnerables, aisladas, marginalizadas, con bajos ingresos y de familias trabajadoras, no sean víctimas, porque hay que decirlo así, son víctimas del colapso del sistema eléctrico. Eso es lo que tenemos que parar, que esto no sea una cosa de vida o muerte”, enfatizó Quintero, quien, en pasados años, dirigió el esfuerzo del Environmental Defense Fund para instalar sistemas solares a 150 familias de Culebra a través de una propuesta federal.