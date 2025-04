“Estamos hablando de la red de microrredes como un ecosistema donde una microrred puede hablarse con otra, y eso de que una microrred se hable con otra es novel, eso no existe”, indicó. “Nosotros ya hicimos un piloto en Casa Pueblo. (Pero) ahí no es una instalación para que una persona tenga energía eléctrica. Ahí, estamos contestando preguntas que van hacia la innovación, de qué hay que hacer para tener un ecosistema, una red de microrredes. El otro tema es que estamos generando datos reales de todas estas instalaciones y de todos estos trabajos con variables que son climáticas reales, con variables humanas de patrones de consumo, con cosas que tú no puedes simular ni reproducir en un laboratorio de una universidad”, añadió vía telefónica con El Nuevo Día.