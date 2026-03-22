La EPA allana el camino para que la bruma vuelva a los parques nacionales

Madison, Wisconsin - Hace un año, los reguladores federales del medio ambiente dijeron a las autoridades de Virginia Occidental que su plan para eliminar el azufre y el esmog de los cielos de las áreas silvestres nacionales del estado no era lo suficientemente bueno porque una docena de plantas de carbón no analizaban si necesitaban mejores controles de contaminación.

Seis meses después, la Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés), ahora firmemente bajo el control del presidente Donald Trump, bendijo el mismo plan, diciendo que las evaluaciones tecnológicas no serían necesarias siempre y cuando la visibilidad alcanzara los puntos de referencia proyectados.

Los conservacionistas dicen que el cambio de rumbo en Virginia Occidental es solo un ejemplo de la administración Trump que despeja el camino para que los estados reviertan las restricciones a la contaminación que han ayudado a limpiar el aire de los queridos parques nacionales y áreas silvestres en los últimos 25 años.

Una norma ha mejorado la visibilidad, pero la EPA de Trump dice que es demasiado dura

Una normativa federal conocida como la regla de la bruma regional obliga a los estados a elaborar planes cada 10 años para limitar las emisiones y controlar la contaminación atmosférica en más de 150 parques nacionales, espacios naturales, refugios de fauna y reservas tribales de 36 estados.

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Desde que la norma entró en vigor en 1999, más del 90% de los parques y espacios naturales han visto disminuir las emisiones de azufre y smog en cientos de miles de toneladas anuales. Según el Programa de Derecho Medioambiental y Energético de la Facultad de Derecho de Harvard, el alcance visual medio ha aumentado de 90 a 120 millas (145 a 195 kilómetros) en algunos parques del oeste.

Pero los productores de energía sostienen que la normativa ha cumplido su función y es demasiado costosa. El administrador de la EPA, Lee Zeldin, anunció en marzo de 2025 que la agencia trataría de derogar 31 normas medioambientales históricas, incluida la norma sobre la bruma regional, para aliviar la presión reguladora sobre la industria de los combustibles fósiles.

La EPA hace retroceder los planes estatales

La EPA sigue recabando comentarios públicos sobre cómo suavizar la norma federal. Mientras tanto, según los conservacionistas, la agencia ha debilitado las normas de los planes estatales individuales al rechazar propuestas estatales que la agencia considera demasiado duras para los contaminadores y dar el visto bueno a planes débiles que la administración Biden había rechazado.

“Están bendiciendo a estados que no han hecho un trabajo lo suficientemente bueno y están cambiando drásticamente el rumbo en estados como Virginia Occidental, como California, como Hawaii, como Colorado”, dijo Ulla Reeves, directora del programa de aire limpio de la Asociación Nacional de Conservación de Parques. “Están utilizando estos retrocesos y estos cambios para lograr su programa de permitir que las instalaciones contaminantes sigan en funcionamiento”.

La portavoz de la EPA, Brigit Hirsch, afirmó en un comunicado que la agencia se ha comprometido a cumplir la ley y no puede aprobar planes estatales que no la respeten.

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El cambio de rumbo de Virginia Occidental baja el listón

La EPA señaló al día siguiente de la toma de posesión de Trump, en enero de 2025, que rechazaría la propuesta de Virginia Occidental. La agencia señaló que los funcionarios estatales decidieron no pedir a ocho centrales eléctricas de carbón que evaluaran si necesitaban más tecnología de reducción de la contaminación para seguir avanzando hacia niveles naturales de visibilidad en múltiples parques nacionales y áreas silvestres de la costa este.

El estado pidió a cinco plantas que realizaran una evaluación, pero solo una cumplió. Una planta alegó que ya estaba sometida a restricciones federales de emisiones. Las demás dijeron que cumplían los parámetros de visibilidad.

La EPA cambió de rumbo seis meses después y aprobó el plan, adoptando una nueva política según la cual los planes estatales son suficientemente buenos si el estado puede demostrar que las mejoras de visibilidad superan las previsiones en los parques nacionales y espacios naturales afectados por su contaminación. Virginia Occidental ya lo había hecho.

La Asociación para la Conservación de los Parques Nacionales, el Sierra Club y el bufete de abogados ambientalistas Earthjustice han demandado a la EPA, alegando que la nueva política permitió a Virginia Occidental eludir la imposición de reducciones de la contaminación y amenaza la calidad del aire en los parques nacionales, incluidos Shenandoah, las Grandes Montañas Humeantes y Mammoth Cave, que ya es uno de los parques más contaminados del país.

Los ecologistas advierten de que la nueva política tiene implicaciones de gran alcance. Puede que los niveles de visibilidad alcancen niveles de referencia gracias al cierre de plantas o al cambio de combustibles, pero basarse únicamente en esas mediciones permite a las plantas que siguen contaminando no hacer nada, afirma Joshua Smith, abogado del Sierra Club.

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Por ejemplo, ya en 2024, la EPA de la era Biden dijo que planeaba rechazar el plan de California porque los funcionarios estatales no tuvieron en cuenta otros contaminantes además del esmog y no explicaron por qué no evaluaron los niveles de contaminación en una serie de refinerías y aeropuertos. La EPA de Trump lo aprobó el verano pasado en parte porque la visibilidad estaba cumpliendo los puntos de referencia.

“Consideramos que esta (nueva política) es una forma encubierta de tirar la casa por la ventana”, dijo Smith.

Tanto la EPA como el Departamento de Protección Ambiental de Virginia Occidental dijeron que no hacen comentarios sobre litigios pendientes.

La EPA rechaza el cierre de plantas en Colorado y Hawaii

La EPA de Trump rechazó el plan de Colorado este enero en gran parte porque habría cerrado una central eléctrica de carbón cerca de Pueblo sin el consentimiento del propietario Colorado Springs Utilities, según documentos de la EPA. La agencia señaló las preocupaciones de Colorado Springs sobre los efectos del cierre en el suministro eléctrico del estado y que forzar el cierre podría ser ilegal. El estado ha impugnado la denegación ante un tribunal federal de Denver.

“La acción de la EPA no se basa en el incumplimiento de los requisitos de la bruma regional o las protecciones de visibilidad, que Colorado sigue cumpliendo”, dijo a The Associated Press Michael Ogletree, director senior de programas estatales de calidad del aire.

El plan de Hawaii prevé el cierre de seis calderas en dos centrales eléctricas de las islas de Hawai y Maui, así como la opción de apagar varios generadores diésel en Maui. La EPA aún no ha tomado una decisión definitiva, pero en febrero señaló que tenía previsto rechazar esos cierres, alegando que, al igual que en Colorado, el Estado no había demostrado que fueran legales.

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La EPA de Trump a los estados: céntrate en el suministro de energía

La EPA también ha advertido de que la administración Trump no apoyará a los estados que presionen para el cierre de plantas para cumplir con los requisitos de la bruma regional y que los estados tienen que considerar el cierre de plantas o los efectos de la tecnología de reducción de la contaminación en la fiabilidad de la red.

“Las centrales eléctricas de carbón son fuentes esenciales de energía de carga base necesarias para hacer frente a la creciente demanda de energía, el aumento de la fabricación estadounidense, los intereses de seguridad nacional y convertir a Estados Unidos en la capital mundial de la Inteligencia Artificial”, dijo la agencia al rechazar el plan de Colorado. “Garantizar un suministro de energía asequible y fiable es una de las principales prioridades de la administración Trump”.

Ni la U.S. Energy Association, un consorcio de empresas de servicios públicos, ingenieros y organismos gubernamentales que trabaja para ampliar el acceso a las fuentes de energía nacionales, ni el American Coal Council, un grupo que apoya a la industria del carbón, respondieron a los mensajes en busca de comentarios.

Apoyar el carbón es como “cavar una tumba”

Jim Schaberl es un antiguo responsable de la calidad del aire y el agua del Parque Nacional de Shenandoah, en las montañas Blue Ridge del norte de Virginia, a menos de 100 millas (160 kilómetros) de la frontera con Virginia Occidental.

Dijo que cuando empezó a trabajar en el parque en 2008, a menudo se cernía sobre el parque una neblina de hollín de color marrón amarillento procedente de las centrales de carbón de Virginia Occidental. Ahora, dijo, la visibilidad ha mejorado tanto que los excursionistas pueden divisar el Monumento a Washington a 75 millas (120 kilómetros) al este. Trump amenaza con deshacer todo eso, dijo.

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