Regresa la Feria Para la Naturaleza en el Antiguo Acueducto del río Piedras

Para la Naturaleza invitó al público a participar, el sábado 18 de abril, en la 33 edición de la Feria Para la Naturaleza, bajo el lema “Lo que trae el río”, un encuentro enfocado en los ríos y sus cuencas hidrográficas que reúne experiencias educativas, expresiones artísticas y espacios de intercambio cultural, en el Antiguo Acueducto del río Piedras.

El evento, según la organización, propone un acercamiento a los ecosistemas desde el aprendizaje y la colaboración.

La actividad tendrá charlas, talleres, presentaciones, intervenciones artísticas y lectura de poesía. También, integra un mercado con agricultores locales, artesanos, quiscos de comida, tiendas de segunda mano y proyectos que promueven formas sustentables de producción y vida. El horario será de 9:00 a.m. a 4:00 p.m.

Mediante comunicado de prensa, Para la Naturaleza informó que Puerto Rico cuenta con más de 224 ríos y 553 quebradas. La mayoría nace en la Cordillera Central y fluye hacia la costa, desembocando en el océano Atlántico o el mar Caribe. Los ríos transportan sedimentos, nutrientes y materia orgánica, conectan bosques, zonas urbanas, humedales y costas, y aportan agua para distintos usos. Procesos como la urbanización, la canalización y la contaminación afectan su dinámica y calidad, lo que plantea la urgente necesidad de proteger estos sistemas naturales.

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La Feria impulsa espacios de aprendizaje, intercambio y colaboración con grupos y comunidades vinculadas a la conservación. En un contexto de presiones urbanas, económicas y climáticas, propone la transformación de las formas de relación y convivencia como parte del cuidado de los ríos.

El evento se celebrará en el Antiguo Acueducto del río Piedras, sitio que funcionó como la primera fuente de agua potable para la ciudad capital y que hoy opera como bosque urbano en el último meandro natural existente del río Piedras. Este espacio conserva estructuras construidas entre los siglos XIX y XX que proveyeron agua potable por más de 80 años a San Juan.

El lugar integra valor histórico y ecológico e incorporó tecnologías como bombas hidráulicas y de vapor para la producción de agua potable. Entre sus elementos, destaca la represa de 1894, única de su tipo del período colonial español que permanece en el país. En la actualidad, propuestas como la canalización del río podrían afectar este espacio, alertó la entidad.

Para la Naturaleza recomendó asistir con botella reusable y calzado cerrado, cómodo para caminar, así como el uso de transporte colectivo o el uso de bicicleta o caminata, debido a los espacios de estacionamiento limitados.