SpaceX construirá una base en Luisiana centrada en el desarrollo de Starship

Miami- La compañía espacial SpaceX anunció este martes que construirá, con una inversión de más de $100,000 millones, una base a partir del próximo año en el estado de Luisiana similar a la “Starbase” que posee en Texas, con el objetivo de aumentar los lanzamientos anuales.

“Starbase Luisiana se construirá para apoyar miles de vuelos de Starship al año con misiones que despegarán hacia la órbita terrestre, la Luna, Marte y más allá”, informó en su página web la empresa fundada por Elon Musk.

La futura base se construirá en la zona costera de Vermilion Parish, en el sur del estado.

Según el cronograma, el primer lanzamiento al espacio desde allí tendrá lugar en 2029. Esas instalaciones servirán como la principal sede de despegues de Starship, el cohete reutilizable de SpaceX.

El gobernador de Luisiana, Jeff Landry, habla durante un evento con SpaceX en el que se anunció un acuerdo para construir un nuevo puerto espacial en su estado, el martes 25 de agosto de 2026, en Abbeville, Luisiana. (Foto AP/Gerald Herbert) (Gerald Herbert)

El desarrollo de Starship es fundamental para los planes que la NASA tiene de establecer un asentamiento humano permanente en la Luna. Musk dijo el pasado febrero que la empresa espacial priorizará la construcción de una ciudad en el satélite terrestre antes que, en Marte, como originalmente tenía previsto.

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El anuncio de la futura base en Luisiana ocurre en pleno aumento de la actividad espacial de SpaceX desde California, Florida y Texas.

Aunque la mayoría de los lanzamientos tiene el objetivo de poner en órbita satélites para la red global Starlink, la compañía de Musk también colabora con la NASA en las misiones de rotación de personal a la Estación Espacial Internacional (EEI) y en una amplia variedad de operaciones espaciales comerciales, militares y científicas.

SpaceX aseguró que la base ayudará a proteger la línea de costa, restaurar los humedales y respaldar la vida silvestre en Luisiana, a pesar de que sus instalaciones en Texas han recibido denuncias constantes por parte de grupos ecologistas debido a su impacto medioambiental.