Como parte de la 2da Copa del Reciclaje, celebrada hoy, sábado, en el Gran Parque del Norte en Hatillo, entre 50 y 60 voluntarios removieron, al menos, 120 libras de desperdicios sólidos acumulados en la costa y el río de la zona.

“Fue un éxito”, resumió Ricardo Quintana, fundador de la organización sin fines de lucro Clearwaters PR. “Todos los voluntarios tenían sus saquitos (reusables) y nos los entregaron al final de la actividad”.

Yoel Yulfo, un voluntario con Conservación Costera (CoCoPR), contó, entretanto, que su grupo encontró neumáticos, ropa, vasos y bolsas de plástico, zapatos y ‘styrofoam’ (poliestireno) en la zona del río.

Aparte de la limpieza, la programación del evento, desde las 9:00 a.m. hasta las 5:00 p.m. y organizado por el Museo del Reciclaje, incluyó charlas educativas, un mercadillo –con más de 30 marcas y artesanos locales–, un torneo de voleibol y música en vivo.

En las charlas, se ofrecieron sugerencias como, por ejemplo, usar botellas reusables y evitar el uso de espuma (“foam”), además de sugerencias específicas para la temporada de huracanes, como reutilizar el agua de lluvia para lavar, en caso de que los ciclones interrumpan el servicio.

Las organizaciones presentes –Clearwaters PR, CoCoPR y LimPiaR, entre otras– montaron mesas interactivas para que participantes de todas las edades pudieran involucrarse y aprender de sus esfuerzos. En la mesa de CoCoPR, por ejemplo, se enseñó a los participantes cómo un individuo puede tener un impacto al recolectar la basura o participar en la siembra y el cuidado de los manglares.

“Queremos concientizar que, aunque uno como organización puede promocionar la limpieza de playas, lo ideal sería que un individuo lo haga autónomamente”, dijo Yulfo.

La primera edición de la Copa del Reciclaje se celebró en diciembre de 2021. Esta edición estaba programada inicialmente para octubre del año pasado, pero se canceló debido al paso del huracán Fiona, un mes antes, y la decisión del Museo del Reciclaje de enfocar sus esfuerzos en la recuperación de la isla.

Hoy, después de casi dos años, el evento regresó, y los participantes y las costas lo agradecieron.

La autora estudia Biología y es becaria de la American Association for the Advancement of Science en El Nuevo Día.