La Habana, Cuba - La cantante boricua Olga Tañón está en Cuba para grabar imágenes de un próximo video clip, acompañada por el cantautor y productor Gabriel E. Ramírez Pagán, conocido como la nueva promesa del merengue dominicano.

“La Tañón”, como la conocen en Cuba, ha colaborado antes con el joven artista, quien promociona actualmente su producción discográfica “Contra Corriente”, donde combina el género tropical y urbano.

Gabriel, en la última edición de los Premios Soberano, obtuvo las más importantes estatuillas en las categorías de Merengue y Video del Año por su canción “Pa’ Nosotros Dos”.

No es la primera vez que Olga Tañón viaja a Cuba, donde es muy querida y tiene numerosos fanáticos. La exitosa intérprete de merengue y otros géneros tropicales formó parte del concierto Paz sin fronteras (2009), junto a Juanes, Orishas, Miguel Bosé y otras estrellas latinas, y desde entonces ha estado muy relacionada con la “Mayor de las Antillas”.

En aquel espectáculo desde la Plaza de la Revolución José Martí de La Habana, anunció a los cubanos que regresaría para ofrecer un segundo concierto gratuito. En 2015 se presentó frente a un público multitudinario en las ciudades de La Habana y Santiago de Cuba, además visitó disimiles sedes culturales y centros educativos.

Tañón, ganadora del Premio Grammy en dos ocasiones y tres veces del Latin Grammy, ha grabado en Cuba dos de sus videos clips: “Vivo la vida”, dirigido por el músico y realizador X Alfonso, y “Tú eres la razón”, junto a los cubanos Qva Libre y Descemer Bueno.

Esta vez, “La Mujer de Fuego”, hará una estancia corta en la Isla, pues prepara el concierto “The One & Only Concert”, previsto para el próximo día 29 de septiembre en el Lehmam Center de New York. Olga se presentará también el cinco de octubre por primera vez junto al cantante y compositor colombiano de vallenato Jorge Celedón, en el Hard Rock Live at The Event Center en Hollywood.