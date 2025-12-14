Bernie Sanders cuestiona movilización Guardia Nacional Aérea de Vermont a Puerto Rico

Washington D.C. - El senador independiente Bernie Sanders (Vermont) denunció este domingo la movilización de la Guardia Nacional Aérea de su estado a Puerto Rico, lo que teme esté vinculado a una intervención militar en Venezuela.

Mientras, el Partido Demócrata de Estados Unidos aprobó –en su reunión de invierno en Los Ángeles, California– una resolución que agradece el servicio de los militares de Puerto Rico y los demás territorios, y destaca la importancia de instalaciones del Pentágono en el archipiélago boricua y Guam.

“Tras hacer campaña contra las ‘guerras interminables’, la administración Trump amenaza con una intervención militar en Venezuela, que podría incluir a la Guardia Nacional Aérea de Vermont. Haré todo lo posible para evitar ese conflicto”, indicó Sanders en su declaración.

Para Sanders, en momentos en que las primas de los planes médicos Obamacare pueden aumentar significativamente el 1 de enero, al expirar los subsidios mejorados de ese estatuto, y millones de personas pueden perder su seguro Medicaid debido a los nuevos requisitos de trabajo, el presidente Donald Trump “se centra en involucrarse en un conflicto armado ilegal”.

PUBLICIDAD

“Según nuestra Constitución, solo el Congreso puede autorizar el uso de la fuerza militar. Debemos asegurarnos de que Estados Unidos no se involucre en otra guerra y desestabilice otra región”, indicó el senador.

Pero el partido con el cual hace caucus en el Senado, el sábado, aprobó una resolución –justo cuando se llevan a cabo operativos militares contra supuestos narcotraficantes en el Caribe y el presidente Trump amenaza con intervenir en Venezuela– por la cual ”expresa su profunda gratitud a todos los veteranos y miembros del servicio activo por su servicio, sacrificio y firme defensa de los Estados Unidos y los valores democráticos que apreciamos”.

Además, “honra las extraordinarias e históricas contribuciones de los puertorriqueños y de todos los residentes de los territorios estadounidenses, cuyo servicio, a pesar de la desigual representación política, representa una de las tradiciones más patrióticas y altruistas de la historia militar estadounidense”.

La resolución fue presentada por el presidente de los demócratas en Puerto Rico, Luis Dávila Pernas.

Sin aludir a los operativos militares en el Caribe y el océano Pacífico, por medio de los cuales el Pentágono ha lanzado ataques letales contra 22 embarcaciones y ejecutado a 83 supuestos narcotraficantes –en vez de arrestarlos y llevarlos ante un tribunal–, el Partido Demócrata destacó la importancia de “instalaciones militares estadounidenses en los territorios, como la antigua base naval Roosevelt Roads, el Fuerte Buchanan, la base Muñiz de la Guardia Nacional Aérea, la base Anderson de la Fuerza Aérea en Guam y otras”.

La resolución indica que esas instalaciones “han sido indispensables para el posicionamiento estratégico de Estados Unidos, proveyendo centros críticos para inteligencia, entrenamiento, respuesta ante desastres y preparación regional”.

PUBLICIDAD

“Estas bases siguen desempeñando hoy un papel vital y en constante evolución en la seguridad nacional, la estabilidad global y las operaciones humanitarias, y seguirán siendo esenciales en el futuro a medida que Estados Unidos enfrenta nuevos desafíos en las regiones del Atlántico, el Caribe y el Indopacífico”, agrega la medida.

Dávila Pernas dijo que Puerto Rico ha servido a Estados Unidos “con un compromiso incuestionable, aun sin contar con representación plena en el Congreso y sin que nuestros soldados puedan votar por su Comandante en Jefe”.