Nueva York – El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, exhortó a recordar las consecuencias que para miles de familias han acarreado los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001, que dieron un vuelco a la situación mundial.

“Nunca olvidamos a los niños que han crecido sin padres. Padres que han sufrido sin hijos. Maridos y esposas que tuvieron que encontrar un camino a seguir sin sus parejas. Hermanos, hermanas, seres queridos”, indicó el presidente Biden, en una declaración, con ocasión del 20 aniversario de los ataques terroristas.

Doce días después de haber acabado, para fines de Estados Unidos, la guerra en Afganistán, Biden rindió tributo a las cerca de 3,000 víctimas en Nueva York, el Pentágono y Shanksville (Pensilvania), sin ofrecer mensajes formales.

En Nueva York, como es tradición, se leyeron durante unas cuatro horas los nombres de las víctimas, y hubo cuatro momentos de silencio para recordar los impactos de los aviones contra las Torres Gemelas y el colapso de los edificios.

Entre los dignatarios, estuvieron los expresidentes Barack Obama y Bill Clinton. Bruce Springsteen interpretó “I will see you in my dreams”, en la que canta que “porque la muerte no es final, te veré en mis sueños”.

En la verja de la iglesia Trinity, a una cuadra del monumento de Nueva York a las víctimas del 11 de septiembre de 2001, se colocaban cintas con el mensaje “recordar y sanar”. Hubo también un desfile de bomberos y policías. Un total de 343 bomberos y 60 policías murieron en los ataques del 11 de septiembre de 2001.

En Shanksville, donde se estrelló el avión que cumplía el vuelo 93 de United y los secuestradores querían dirigir a Washington D.C., el expresidente George W. Bush hizo un llamamiento a condenar la “violencia extrema en el exterior y en casa”.

Después del acto de insurrección del 6 de enero en contra del Congreso, el expresidente Bush, quien el 11 de septiembre de 2001 llevaba casi ocho meses en la Casa Blanca, advirtió que “hay poca distancia cultural entre los extremistas violentos en el extranjero y los extremistas violentos en casa.

Biden fue también a una estación de bomberos en Shanksville a conversar con el personal.

El 20 aniversario de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 tuvo lugar a menos de dos semanas de la caótica retirada estadounidense de Afganistán, donde un atentado con bombas en el aeropuerto de Kabul provocó la muerte de cerca de 200 afganos y 13 militares de Estados Unidos.

/ Familiares, amigos, oficiales y el presidente Joe Biden llegaron a la zona cero para honrar la memoria de las víctimas de los ataques terroristas al World Trade Center. Hoy se cumplen 20 años desde que ocurrió la tragedia. (Ramón “Tonito” Zayas)

Los actos de conmemoración del aniversario del 11-S en la zona cero comenzaron el sábado con un repique de campana y un momento de silenci. (Ramón “Tonito” Zayas)

Se trata del vigésimo año desde aquella mañana del 11 de septiembre cuando el mundo se detuvo al ver cómo el World Trade Center era atacado por terroristas. (Ramón “Tonito” Zayas)

El presidente Joe Biden marcó un nuevo capítulo al ordenar la salida de las tropas de Afganistán, por lo que es la primera vez, desde que ocurrieron los ataques, que Estados Unidos conmemora a los caídos sin estar en guerra contra el Talibán. (Ramón “Tonito” Zayas)

Los ataques terroristas fueron perpetrados por 19 combatientes del grupo extremista islámico Al Qaeda. (Ramón “Tonito” Zayas)

La actividad solemne se llevó a cabo en el monumento a las torres gemelas. (Ramón “Tonito” Zayas)

El monumento a las torres gemelas consta de dos fuentes de agua en el lugar donde ubicaban las torres que fueron derribadas por Al Qaeda. (Ramón “Tonito” Zayas)

Además del World Trade Center, el Pentágono, en Virginia, también fue atacado por otro avión. (Ramón “Tonito” Zayas)

En general, fueron casi 3,000 víctimas las que fallecieron y hoy sus seres queridos continúan llorando su partida. (Ramón “Tonito” Zayas)

A la actividad de conmemoración llegaron, además, los expresidentes Barack Obama y Bill Clinton, así como miembros del Congreso. (Ramón “Tonito” Zayas)

El presidente Joe Biden tenía previsto mostrar sus respetos entre lugares. (Ramón “Tonito” Zayas)

Los ataques terroristas del 11 de septiembre son los más mortíferos que hayan ocurrido en suelo estdounidense en la historia reciente. (Ramón “Tonito” Zayas)

Miles de personas llegaron hasta la zona cero para presenciar el solemne evento de recordación. (Ramón “Tonito” Zayas)

Días antes, el movimiento Talibán -al que Estados Unidos combatió con su intervención militar de octubre de 2001- regreso al poder en Afganistán.

Un estudio de la Universidad de Brown ha calculado que los conflictos de la guerra estadounidense contra el terrorismo han provocado cerca de 900,000 muertes y le pueden costar al erario federal cerca de $8 billones (trillions, en inglés).