Cámara de Representantes de Estados Unidos asignaría $20 millones para mejoras al Tribunal Federal en San Juan

La medida debe ir a votación esta semana en el pleno cameral

12 de enero de 2026 - 6:23 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El edificio del gobierno federal en Hato Rey, donde está el Tribunal de Distrito. (Xavier Araújo)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

El Comité de Asignaciones de la Cámara de Representantes de Estados Unidos ha recomendado una asignación de $20 millones para mejoras al Tribunal Federal en San Juan.

La propuesta asignación es parte del proyecto que reúne los fondos para Servicios Financieros y Gobierno, y Seguridad Nacional, Departamento de Estado y Programas Relacionados.

La legislación también asigna fondos para mejoras al edificio del gobierno federal en Seattle (Washington), $90.6 millones; el Tribunal Federal de Chattanooga (Tenesí) $43.5 millones); el Tribunal Federal de Hartford (Connecticut), $10 millones; y el edificio Odell Horton de Memphis (Tenesí), $1.5 millones.

La legislación, que irá a votación esta semana en el pleno de la Cámara de Representantes, incluye $90 millones para la Iniciativa de Seguridad de la Cuenca del Caribe (CBSI) y $50 millones para programas que promuevan la democracia en Venezuela.

“Este paquete fortalece servicios esenciales, apoya a pequeños negocios y protege la seguridad regional en el Caribe”, indicó el comisionado residente en Washington, Pablo José Hernández.

Puerto RicoCongreso de Estados UnidosTribunal Federal en Puerto Rico
ACERCA DEL AUTOR
Redacción El Nuevo Día
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
