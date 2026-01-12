Cámara de Representantes de Estados Unidos asignaría $20 millones para mejoras al Tribunal Federal en San Juan

El Comité de Asignaciones de la Cámara de Representantes de Estados Unidos ha recomendado una asignación de $20 millones para mejoras al Tribunal Federal en San Juan.

La propuesta asignación es parte del proyecto que reúne los fondos para Servicios Financieros y Gobierno, y Seguridad Nacional, Departamento de Estado y Programas Relacionados.

La legislación también asigna fondos para mejoras al edificio del gobierno federal en Seattle (Washington), $90.6 millones; el Tribunal Federal de Chattanooga (Tenesí) $43.5 millones); el Tribunal Federal de Hartford (Connecticut), $10 millones; y el edificio Odell Horton de Memphis (Tenesí), $1.5 millones.

La legislación, que irá a votación esta semana en el pleno de la Cámara de Representantes, incluye $90 millones para la Iniciativa de Seguridad de la Cuenca del Caribe (CBSI) y $50 millones para programas que promuevan la democracia en Venezuela.