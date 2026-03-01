Confirman muerte de tres militares estadounidenses durante los ataques contra Irán
Otros cinco están gravemente heridos, según el Comando Central de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos
1 de marzo de 2026 - 11:30 AM
Washington D.C. - Tres militares estadounidenses han muerto en acción durante los ataques militares de Estados Unidos e Israel contra Irán, confirmó este domingo el Comando Central de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos
Mientras, cinco están gravemente heridos.
“Varios otros sufrieron heridas leves por metralla y conmociones cerebrales, y están en proceso de reincorporarse al servicio. Las operaciones de combate importantes continúan y nuestro esfuerzo de respuesta continúa”, indicó el Comando Central, con base en Tampa (Florida).
Los ataques estadounidenses e israelíes han causado ya cientos de muertes en Irán, incluida la del líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio a conocer el sábado que Jamenei había muerto, y lo calificó como “la mayor oportunidad única para que el pueblo iraní recupere su país”.
Posteriormente, los medios estatales iraníes confirmaron la muerte de Jamenei, de 86 años.
