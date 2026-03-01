Opinión
Confirman muerte de tres militares estadounidenses durante los ataques contra Irán

Otros cinco están gravemente heridos, según el Comando Central de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos

1 de marzo de 2026 - 11:30 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Iraníes asistieron a una manifestación en apoyo a los ataques estadounidenses e israelíes contra Irán, en Berlín, Alemania.Un manifestante sostiene un retrato del líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, durante una protesta en Bagdad, Irak.Manifestantes también marcharon en apoyo del cambio de régimen en Irán durante una manifestación en Richmond Hill, Ontario.
1 / 13 | Confirman muerte de tres militares estadounidenses durante los ataques contra Irán. Iraníes asistieron a una manifestación en apoyo a los ataques estadounidenses e israelíes contra Irán, en Berlín, Alemania. - Markus Schreiber
José A. Delgado
Por José A. Delgado
Corresponsal de El Nuevo Día en Washington D. C.jose.delgado@gfrmedia.com

Washington D.C. - Tres militares estadounidenses han muerto en acción durante los ataques militares de Estados Unidos e Israel contra Irán, confirmó este domingo el Comando Central de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos

Mientras, cinco están gravemente heridos.

“Varios otros sufrieron heridas leves por metralla y conmociones cerebrales, y están en proceso de reincorporarse al servicio. Las operaciones de combate importantes continúan y nuestro esfuerzo de respuesta continúa”, indicó el Comando Central, con base en Tampa (Florida).

Estados Unidos e Israel lanzaron un importante ataque contra objetivos en todo Irán el sábado.El presidente estadounidense Donald Trump llamó al pueblo iraní a “tomar el control de su gobierno”, un llamado que sugiere que los aliados podrían estar buscando poner fin a la teocracia del país tras décadas de tensiones.Un grupo de manifestantes ondea banderas iraníes en apoyo al gobierno y en contra de los ataques de Estados Unidos e Israel en Teherán, Irán.
1 / 33 | En imágenes: Estados Unidos e Israel desatan su "furia" y su "rugido" contra Irán. Estados Unidos e Israel lanzaron un importante ataque contra objetivos en todo Irán el sábado. - ABEDIN TAHERKENAREH

Los ataques estadounidenses e israelíes han causado ya cientos de muertes en Irán, incluida la del líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio a conocer el sábado que Jamenei había muerto, y lo calificó como “la mayor oportunidad única para que el pueblo iraní recupere su país”.

Posteriormente, los medios estatales iraníes confirmaron la muerte de Jamenei, de 86 años.

José A. Delgado
Nacido en San Juan. Graduado de la Escuela de Comunicación Pública de la Universidad de Puerto Rico. Tiene estudios en Derecho. Ha trabajado en radio, televisión y prensa escrita. Estuvo 17...
