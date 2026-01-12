Congresista republicano presenta legislación que permitiría admitir a Groenlandia como estado

Washington D.C. - El congresista republicano Randy Fine (Florida) presentó legislación que persigue autorizar al presidente de Estados Unidos a anexar como estado o adquirir el territorio de Groenlandia.

“Groenlandia no es un puesto remoto que podamos ignorar; es un activo vital para la seguridad nacional”, indicó el congresista Fine, al dar a conocer la legislación sobre un territorio que pertenece a Dinamarca y cuyas autoridades han rechazado los reclamos del presidente Donald Trump en favor de su adquisición.

Para el congresista republicano, “quien controle Groenlandia controla rutas marítimas clave en el Ártico y la arquitectura de seguridad que protege a Estados Unidos”, por lo que el gobierno estadounidense “no puede dejar ese futuro en manos de regímenes que desprecian nuestros valores y buscan socavar nuestra seguridad”.

1 / 8 | Alerta climática: así se ve el acelerado derretimiento de hielo en Groenlandia. La red científica World Weather Attribution advirtió el miércoles que el hielo en Groenlandiase derritió 17 veces más rápido que la media histórica entre el 15 y el 21 de mayo, como consecuencia de una ola de calor récord que también afectó a Islandia. - Google Maps 1 / 8 Alerta climática: así se ve el acelerado derretimiento de hielo en Groenlandia La red científica World Weather Attribution advirtió el miércoles que el hielo en Groenlandiase derritió 17 veces más rápido que la media histórica entre el 15 y el 21 de mayo, como consecuencia de una ola de calor récord que también afectó a Islandia. Google Maps Compartir

El presidente Trump ha indicado que se propone adquirir a Groenlandia –que tiene solo 57,000 habitantes, pero es la isla más grande del mundo-, por las buenas o las malas al no descartar la fuerza militar.

PUBLICIDAD

El proyecto de ley de Anexión y Estadidad de Groenlandia, que no se prevé pueda ser aprobado, autorizaría al presidente de Estados Unidos a tomar las medidas necesarias para asumir el control de ese territorio. También requiere un informe al Congreso sobre los potenciales cambios a la ley federal para admitir a Groenlandia como estado.

“Mi proyecto de ley protegerá nuestra patria, asegurará nuestro futuro económico y garantizará que Estados Unidos, y no China ni Rusia, establezca las reglas en el Ártico”, sostuvo.

Trump –como el liderato republicano del Congreso opuesto a la estadidad para Puerto Rico-, ha expresado antes su interés en admitir a Canadá como estado, lo que, como en Groenlandia, tiene el rechazo de las autoridades.

Un grupo de legisladores republicanos, como los demócratas, han criticado las expresiones de Trump dirigidas a adquirir a Groenlandia por la fuerza.

“Las amenazas y la intimidación por parte de funcionarios estadounidenses sobre la posesión estadounidense de Groenlandia son tan indecorosas como contraproducentes. Y el uso de la fuerza para apoderarse del territorio democrático soberano de uno de los aliados más leales y capaces de Estados Unidos sería un acto especialmente catastrófico de autolesión estratégica para Estados Unidos y su influencia global”, dijo el exlíder de la mayoría republicana Mitch McConnell (Kentucky).

Por su parte, la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, advirtió que un ataque militar significaría el fin de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).

“Si Estados Unidos elige atacar militarmente a otro país de la OTAN, entonces todo se detiene, incluida la OTAN y, por lo tanto, la seguridad que se ha establecido desde el final de la Segunda Guerra Mundial”, indicó recientemente la primera ministra Frederiksen.