Demócratas de la Cámara buscan votar por descargue para financiar TSA, FEMA y la Guardia Costera, sin incluir a ICE

Washington D.C. - El líder de la minoría demócrata cameral, Hakeem Jeffries, se propone buscar firmas para debatir en el hemiciclo de la Cámara de Representantes, por descargue, una resolución que permita financiar las agencias del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), con excepción de las de inmigración.

Jeffries anunció que la resolución –que requerirá una mayoría de los representantes para ir a votación directa- será presentada antes de terminar esta semana, justo cuando se eleva la preocupación en torno a las largas filas en los aeropuertos debido a la ausencia de trabajadores de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA).

La situación –que ya obliga a pasajeros a estar en los aeropuertos hasta con cuatro horas de anticipación- puede complicarse más durante la Semana Santa, que tiene lugar a partir del 29 de marzo.

Caos en el Aeropuerto Luis Muñoz Marín: “¡Esta fila me sorprendió!” El cierre parcial del gobierno federal ha provocado escasez en el personal de la TSA.

Debido a que los republicanos tienen una mayoría de 218 a 214, los demócratas necesitarían conseguir el respaldo de, al menos, tres legisladores de la mayoría.

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En medio de los reclamos demócratas para reformar el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) tras incidentes en los que agentes de inmigración han matado a ciudadanos estadounidenses y llevado a cabo operativos con detenciones indiscriminadas de personas con perfil de inmigrantes, Jeffries sostuvo que su resolución financiaría, por el resto del año fiscal, a la TSA, a la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) y a la Agencia de Seguridad de Infraestructura y Ciberseguridad (CISA).

1 / 21 | Tristeza e indignación en Minneapolis: exigen justicia tras la muerte de Alex Pretti. Manifestantes corean y golpean cubos de basura mientras permanecen detrás de una barricada improvisada durante una protesta en respuesta a la muerte de Alex Pretti, de 37 años, abatido mortalmente por un agente de la Patrulla Fronteriza, el sábado. - Adam Gray 1 / 21 Tristeza e indignación en Minneapolis: exigen justicia tras la muerte de Alex Pretti Manifestantes corean y golpean cubos de basura mientras permanecen detrás de una barricada improvisada durante una protesta en respuesta a la muerte de Alex Pretti, de 37 años, abatido mortalmente por un agente de la Patrulla Fronteriza, el sábado. Adam Gray Compartir

Como ha ocurrido con resoluciones presentadas por los demócratas en el Senado y la Cámara baja, la medida deja fuera el financiamiento para ICE y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP), que, de todos modos, cuentan con decenas de miles de millones de dólares, asignados el verano pasado, por medio del proyecto de reconciliación fiscal de 2025.

Las oficinas de DHS están sujetas a un cierre parcial desde el 14 de febrero.

“El Departamento de Seguridad Nacional ha estado cerrado durante más de 30 días porque Donald Trump y los extremistas republicanos se niegan a controlar al ICE. Mientras tanto, los empleados de la TSA, la CISA, la Guardia Costera y FEMA, que trabajan arduamente, se han visto obligados a trabajar sin cobrar”, indicó Jeffries.