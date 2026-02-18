Demócratas piden sancionar, por comentarios islamofóbicos, a republicano que también había criticado a Bad Bunny

Washington D.C. - El líder de la minoría demócrata cameral, Hakeem Jeffries, abogó este miércoles por imponer sanciones en contra del congresista republicano Randy Fine (Florida), quien afirmó que “si nos obligan a decidir, la elección entre perros y musulmantes no es una difícil”.

“Es un intolerante islamófobo, repugnante e impenitente”, dijo Jeffries, durante una conferencia de prensa en el Capitolio estadounidense.

Fine, quien hace unos días pidió una investigación a la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) en contra del espectáculo de Bad Bunny en el Super Bowl, hizo sus comentarios prejuiciados en la red social X, en respuesta a comentarios de un grupo pro Palestino criticando que los dueños de perros no limpiaran los excrementos de sus mascotas en las calles de Nueva York.

Previamente, la congresista demócrata boricua Alexandria Ocasio Cortez dijo que es uno de los comentarios de Fine son unos de los “más repugnanes que he visto de un funcionario estadounidense”.

“No debería dejar de sorprendernos que el Partido Republicano acepte esto abiertamente. Fine debería ser censurado y despojado de sus puestos en los comités. Ignorar esto es aceptarlo y normalizarlo”, sostuvo Ocasio Cortez.

Jeffries sostuvo que si no es ahora, Fine deberá ser sancionado cuando los demócratas, como espera, recuperen la mayoría de la Cámara de Representantes, tras las elecciones legislativas de noviembre.

Fine, uno de los congresistas republicanos más conservadores y controvertidos, pidió la semana pasada una investigación de la FCC en contra de NBC y la Liga de Fútbol estadounidense (NFL) por considerar vulgar y obsceno el espectáculo de medio tiempo de Bad Bunny.

“Los degenerados responsables deben rendir cuentas”, indicó Fine, en su carta al presidente de la FCC, Brendan Carr, quien ha estado dispuesto a presionar a cadenas de televisión, en medio de críticas del presidente Donald Trump en contra de programas de entrevista y comediantes.