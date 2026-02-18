Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
CorresponsalíasWashington D. C.
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Demócratas piden sancionar, por comentarios islamofóbicos, a republicano que también había criticado a Bad Bunny

Hakeen Jeffries y Alexandria Ocasio Cortez reclaman sanciones contra el republicano Randy Fine

18 de febrero de 2026 - 3:46 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El congresista Randy Fine ha hecho comentarios islamofóbicos anteriormente. (Steve Cannon)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Washington D.C. - El líder de la minoría demócrata cameral, Hakeem Jeffries, abogó este miércoles por imponer sanciones en contra del congresista republicano Randy Fine (Florida), quien afirmó que “si nos obligan a decidir, la elección entre perros y musulmantes no es una difícil”.

RELACIONADAS

“Es un intolerante islamófobo, repugnante e impenitente”, dijo Jeffries, durante una conferencia de prensa en el Capitolio estadounidense.

Fine, quien hace unos días pidió una investigación a la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) en contra del espectáculo de Bad Bunny en el Super Bowl, hizo sus comentarios prejuiciados en la red social X, en respuesta a comentarios de un grupo pro Palestino criticando que los dueños de perros no limpiaran los excrementos de sus mascotas en las calles de Nueva York.

Previamente, la congresista demócrata boricua Alexandria Ocasio Cortez dijo que es uno de los comentarios de Fine son unos de los “más repugnanes que he visto de un funcionario estadounidense”.

“No debería dejar de sorprendernos que el Partido Republicano acepte esto abiertamente. Fine debería ser censurado y despojado de sus puestos en los comités. Ignorar esto es aceptarlo y normalizarlo”, sostuvo Ocasio Cortez.

Jeffries sostuvo que si no es ahora, Fine deberá ser sancionado cuando los demócratas, como espera, recuperen la mayoría de la Cámara de Representantes, tras las elecciones legislativas de noviembre.

Fine, uno de los congresistas republicanos más conservadores y controvertidos, pidió la semana pasada una investigación de la FCC en contra de NBC y la Liga de Fútbol estadounidense (NFL) por considerar vulgar y obsceno el espectáculo de medio tiempo de Bad Bunny.

“Los degenerados responsables deben rendir cuentas”, indicó Fine, en su carta al presidente de la FCC, Brendan Carr, quien ha estado dispuesto a presionar a cadenas de televisión, en medio de críticas del presidente Donald Trump en contra de programas de entrevista y comediantes.

Hace un año, además, Fine abogó por la “destrucción de Gaza”.

Tags
Puerto RicoBad BunnyCongreso de Estados UnidosAlexandria Ocasio Cortez
ACERCA DEL AUTOR
Redacción El Nuevo Día
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
miércoles, 18 de febrero de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Corresponsalías
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: