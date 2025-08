Como congresista, la demócrata boricua Nellie Pou (Nueva Jersey) se aproxima a los debates sobre Puerto Rico desde la perspectiva de que los puertorriqueños no deben ser tratados como ciudadanos estadounidenses “de segunda clase”.

“Quiero ver cómo puedo apoyar y elevar al pueblo de Puerto Rico, que son ciudadanos estadounidenses y merecen todos los beneficios, servicios y apoyo que brindamos a todos los demás estadounidenses en este país. No merecen menos. No deberíamos ser ciudadanos de segunda clase. Y eso es lo que más me preocupa”, indicó.