Donald Trump ofrecerá su mensaje de estado en medio del cierre parcial de oficinas y con baja popularidad

Donald Trump ofrece el martes ante el Congreso su primer mensaje de estado de su segunda presidencia, en medio de un cierre parcial de oficinas del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y una caída significativa en popularidad.

El presidente Trump tiene previsto dirigirse a las dos cámaras legislativas el martes a las 9:00 p.m. (hora del este de Estados Unidos, 10:00 p.m. en Puerto Rico), para presentar su visión sobre la situación del país, que pese a lo que digan los indicadores económicos y las encuestas, siempre afirma que están mejor que nunca.

“Voy a estar hablando de la mayor economía que hayamos tenido”, dijo el lunes Trump.

Decenas de demócratas han indicado que no asistirán al mensaje, al cual responderán oficialmente por medio de la nueva gobernadora de Virginia y excongresista Abigail Spanberger. En medios latinos, la respuesta la dará el senador por California Alex Padilla.

“Espero que el presidente Trump transmita a los estadounidenses un mensaje claro sobre el porqué de este segundo mandato: restaurar el control fronterizo, erradicar la delincuencia violenta, reducir los costos cotidianos, reactivar la industria estadounidense y poner a los estadounidenses al mando”, indicó Javier Ortiz, estratega republicano que fue parte del Comité de Transición del Departamento del Trabajo en la primera administración de Trump.

Trump será el primer presidente en ofrecer un mensaje sobre la situación de Estados Unidos en medio de un cierre parcial de oficinas, esta vez las del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), consecuencia de un tranque entre republicanos y demócratas sobre las reformas que deben hacerse al funcionamiento del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), cuyos agentes han dado muerte a tres ciudadanos estadounidenses y tenidos continuas controversias.

El cierre parcial de oficinas cumple el martes 11 días.

El estratega demócrata Federico de Jesús Febles considera que “el pueblo estadounidense espera que su presidente les informe sobre cuáles pasos concretos piensa tomar para bajar el costo de vida, que presente un plan para eliminar o reformar las agencias migratorias paramilitares que han violado la constitución y los derechos ciudadanos, qué ley le deja continuar su política arancelaria - que es inflacionaria - y si piensa tomar acciones militares contra Irán”.

“¿Cuál es la amenaza inminente a la seguridad nacional de parte de (Irán)?”, cuestionó De Jesús Febles, quien fue portavoz hispano de la primera campaña presidencial de Barack Obama, de la speaker Nancy Pelosi y el entonces líder de la mayoría demócrata del Senado, Harry Reid (Nevada).

De Jesús Febles, sin embargo, afirmó que probablemente Trump opte en su mensaje por avivar “su retórica inflamatoria, llena de mentiras y medias verdades usando sus aventuras imperialistas para distraer la atención de los documentos del pedófilo convicto Jeffrey Epstein, donde sale mencionado más veces que Jesucristo en la Biblia”.

Para Ortiz, el presidente estadounidense debe hacer su llamamiento al pueblo estadounidense de que esto se trata de “una elección entre un gobierno que habla y un gobierno que cumple”.

“Las familias estadounidenses se preocupan por los resultados, y los está cumpliendo. El objetivo es simple: destacar el verdadero impulso, dar a los estadounidenses la oportunidad de priorizar la estabilidad y la asequibilidad, y obligar a la oposición a defender el statu quo”, argumentó Ortiz.

En las últimas semanas, el gobierno de Trump, con negativos en las encuestas, ha tratado ocasionalmente de suavizar sus posturas sobre la movilización de agentes de ICE, sobre todo después de los incidentes en Minneapolis (Minnesota), donde en enero agentes federales mataron a bocajarro a dos ciudadanos estadounidenses que ejercían su derecho a la protesta.

Su mensaje coincide no solo con el cierre parcial de oficinas de DHS - como FEMA, la Guardia Costera y la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA), que tiene lugar desde el 14 de febrero debido a la falta de apoyo del gobierno de Trump a las reformas a ICE que solicitan los demócratas, sino en momentos en que el presidente estadounidense admite que considera un ataque militar a Irán.

Las encuestas indican que ni siquiera en términos de su política pública sobre inmigración, que logró frenar la entrada no autorizada de personas a través de la frontera con México pero ha generado acciones peligrosas para la democracia de parte de agentes federales, Trump recibe aplausos.

De acuerdo a Fox, el apoyo del público estadounidense a la política migratoria de Trump ha caído a un 39%, después de las controvertidas movilizaciones de agentes de inmigración a ciudades principalmente demócratas.

Según la encuesta de Washington Post, ABC News e Ipsos, entre los potenciales electores, un 41% de los electores aprueba el desempeño de Trump durante los pasos 13 meses.

En el caso del estudio de opinión de CNN, la aprobación de Trump baja a 36%. Entre los latinos, la encuesta de CNN señala que la aprobación de Trump bajó de 41% en febrero de 2025 a 22% este mes.

Los negativos de Trump alcanzan el 60%, el porcentaje más bajo desde el ataque de turbas de sus seguidores contra el Congreso el 6 de enero de 2021, o 58% si se analiza el punto de vista de los residentes de Estados Unidos registrados para votar.

En cuanto a la economía, el 57% de los encuestados por Ipsos rechaza la política pública de Trump, que acaba de recibir un fuerte golpe tras la decisión del Tribunal Supremo estadounidense que declaró ilegal la imposición de aranceles a base de la ley de poderes internacionales económicos de emergencia (IEEPA, en inglés), la cual Trump utilizó para presionar a gobiernos y por medio de la cual impuso aranceles de, al menos, 10% a muchos países.

Solo el 41% de los entrevistados aprueba su política económica.

Pese a sus altos negativos entre el electorado general,Trump mantiene un fuerte agarre entre los electores republicanos. Un 85% le respalda. Pero, no solo el 94% de los demócratas le rechaza, sino más importante aún el 69% de los electores independientes le desaprueba.

Trump reaccionó con ataques a los jueces, incluidos dos nombrados por él (Neil Gorsuch y Amy Coney Barrett), que votaron a favor de la decisión del Tribunal Supremo estadounidense.

Trump ha emitido continuas órdenes ejecutivas que pasan por encima del Congreso, atentando contra la libertad de expresión de medios de prensa y programas de comedia, intervenido militarmente en Venezuela para extraer del país a su presidente, revolcado las relaciones con los países aliados, presionado a universidades, bufetes y lidiado por meses con el escándalo de Jeffrey Epstein, quien fue su amigo.

En su opinión sobre los aranceles, el juez Gorsuch dijo que el tribunal debe tomar en cuenta que “nuestro sistema de poderes separados y controles y equilibrios amenaza con dar paso a la acumulación continua y permanente de poder en manos de un solo hombre.”

La encuesta del Washington Post, ABC News e Ipsos reflejó una ligera ventaja de los demócratas en torno a las elecciones legislativas de noviembre, 33% a 31%. Una victoria demócrata en al menos la Cámara de Representantes – controlada por los republicanos 218-214 (con dos vacantes republicanas y una demócrata)-, dará un vuelco al trámite de medidas y al debate político federal.